Una discusión frente a sus compañeros escaló hasta un acercamiento peligroso y encendió las alarmas en el reality. El conflicto también dejó al descubierto la ruptura de una alianza que parecía firme

La tensión dentro de La Granja VIP subió de nivel la mañana del lunes 12 de octubre, cuando Kunno y Julio Camejo protagonizaron una fuerte discusión que estuvo cerca de convertirse en una pelea física. El enfrentamiento sorprendió a los participantes y abrió el debate sobre una posible sanción, luego de que otros habitantes intervinieran, para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Sin embargo, el problema no surgió de la nada. Detrás del intercambio de reclamos había diferencias acumuladas, desconfianza y decisiones dentro del juego que desgastaron la relación entre ambos. Lo que antes parecía una amistad capaz de resistir la presión de la competencia terminó convertido en uno de los conflictos más comentados de la jornada.

La pelea ocurrió la mañana del lunes 12 de octubre y sorprendió a los habitantes del reality./Especial

¿Por qué se pelearon Kunno y Julio Camejo en La Granja VIP?

Al inicio de la competencia, Kunno y Julio Camejo habían construido una relación cercana e incluso compartieron la suite del capataz. Su convivencia daba la impresión de que existía confianza entre ellos; sin embargo, las estrategias y los desacuerdos con otros participantes comenzaron a modificar la dinámica

Uno de los momentos que marcó el distanciamiento ocurrió durante una asamblea, cuando Julio se sintió traicionado después de que el equipo de Kunno participara en una estrategia de nominación que lo dejó en riesgo de eliminación. A partir de entonces, la desconfianza comenzó a pesar más que la cercanía que habían mostrado al principio.

La tensión llegó a su punto crítico cuando Kunno cuestionó la actitud de Camejo y lo acusó de comportarse de manera agresiva, especialmente con las mujeres. Durante el intercambio, el influencer lanzó la frase “Pocos huev…”, de acuerdo con el reporte de Revista Gente, lo que elevó todavía más el tono de la discusión.

Kunno y Julio habían mantenido una relación cercana al comienzo de la competencia./Especial

El presunto empujón que abrió el debate sobre una expulsión

La discusión no se quedó únicamente en las palabras. Según el reporte de Revista Gente, Kunno se levantó de la mesa y encaró a Julio; después, habría ocurrido un empujón. La publicación advierte que las imágenes del reality no captaron el momento de cerca, por lo que el incidente debe tratarse como un presunto contacto físico y no como un hecho plenamente esclarecido por las tomas.

Ante la escalada del conflicto, Fernando Lozada, Niurka y La Bebeshita intervinieron para separar a los participantes y calmar los ánimos. Niurka también recordó que el contacto físico está prohibido en el programa y advirtió sobre las posibles consecuencias de lo ocurrido.