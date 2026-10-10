La Granja VIP 2026: ¿Quién será eliminado este domingo 11 de octubre?

La gala de eliminación se realizará este domingo 11 de octubre. / La Granja VIP

La eliminación de este domingo mantiene la expectativa entre los seguidores del reality; seis participantes están en riesgo y uno dejará la competencia

La quinta semana de La Granja VIP 2026 llegará a su momento decisivo este domingo 11 de octubre, cuando uno de los seis participantes nominados tendrá que abandonar el reality show de TV Azteca. Mientras se acerca la gala de eliminación, Mónica Escobedo aparece entre las posibles candidatas a salir, de acuerdo con encuestas realizadas en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre quién será el eliminado.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP 2026

La lista definitiva de nominados para la quinta semana quedó integrada por seis participantes, quienes se encuentran en riesgo de abandonar el programa: Pimpinela Escarlata

Mónica Escobedo

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Kevyn “Bicolor” Contreras

Rafael Mercadante La tabla de nominación se modificó durante las dinámicas de la semana, entre ellas la Asamblea y el Viernes de Traición. Estos movimientos definieron a los participantes que deberán enfrentarse a la decisión del público.

Nominados La Granja VIP.

¿Quién podría salir de La Granja VIP este domingo?

De acuerdo con la encuesta de Vaya Vaya, el granjero que aparece con mayor respaldo es Pimpinela. La encuesta plantea la pregunta “¿a quién quieres salvar de La granja VIP?” y hasta este sábado 10 de octubre presenta los siguientes porcentajes: Pimpinela: 21%

Pascal: 20%

Kevyn: 20%

Rafa: 18%

Julio: 13%

Mónica: 8% Con estos resultados, Mónica Escobedo sería la eliminada si la tendencia se mantiene hasta la gala del domingo. Sin embargo, estos porcentajes no representan una votación oficial del programa, sino una medición de preferencias realizada en redes sociales.

¿A qué hora y dónde ver la eliminación de La Granja VIP?

La gala de eliminación está programada para este domingo 11 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También se anunció su transmisión a través de Disney+.

Será durante esta emisión cuando se conozca la identidad del participante que dejará la competencia. Hasta entonces, cualquier nombre que circule como posible eliminado debe tomarse como una versión no confirmada.