Pimpinela Escarlata lleva la lucha libre a La Granja VIP | CAPTURA DE PANTALLA

La legendaria luchadora hizo equipo con Fer Lozada, Mono Osuna y Pascal Nadaud para protagonizar una función simbólica dentro del reality

Pimpinela Escarlata llevó la lucha libre hasta La Granja VIP México 2026, donde protagonizó una función muy especial junto a Fer Lozada, Mono Osuna y Pascal Nadaud. Sin embargo, esta vez sus rivales no fueron otros habitantes, sino algunos de los miedos que han marcado su vida.

La luchadora había prometido realizar una función durante su participación en el reality y finalmente cumplió con su palabra. El combate tuvo un significado especial, pues representó una lucha contra el rechazo, la carencia, el miedo y la soledad, situaciones que Pimpinela ha compartido durante sus días dentro del programa.

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Pimpinela Escarlata se enfrentó a sus propios miedos

La función comenzó con Pimpinela enfrentándose individualmente a cada uno de sus rivales. La luchadora consiguió imponerse en cada duelo, mientras Kristal Silva se encargó de narrar lo ocurrido y explicar el significado detrás de cada uno de los personajes.

El objetivo de la dinámica fue representar algunos de los obstáculos y experiencias que la propia Pimpinela ha enfrentado a lo largo de su vida, por lo que cada victoria tuvo un significado más allá del resultado sobre el ring.

Pimpinela Escarlata protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Granja VIP durante la dinámica “Mala Hierba”. / Especial

Mono Osuna, Pascal y Fer Lozada se unieron a la función

Después de los primeros enfrentamientos, Mono Osuna, Pascal Nadaud y Fer Lozada ingresaron al cuadrilátero para acompañar a Pimpinela. Cada uno protagonizó un combate individual antes de llegar al enfrentamiento definitivo.

Finalmente, los cuatro habitantes se unieron para disputar una batalla de cuatro contra cuatro. El equipo de Pimpinela consiguió quedarse con la victoria y cerró una función que combinó el espectáculo de la lucha libre con parte de la historia personal de la legendaria exótica.