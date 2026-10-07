Manelyk explota contra Kevyn Bicolor en La Granja VIP y le tira su comida a la basura: “Trágatelo de la basura”

Manelyk le quitó el plato de comida a Kevyn Bicolor y lo tiró a la basura. / La Granja VIP

La influencer se molestó luego de que el comediante, quien esta semana es peón, tomara comida que presuntamente correspondía a otros participantes

La tensión dentro de La Granja VIP volvió a subir de nivel después de que Manelyk González y Kevyn “Bicolor” Contreras protagonizaran una fuerte discusión por comida. El conflicto comenzó cuando la influencer llegó al comedor y descubrió que Kevyn se había servido de una preparación que, de acuerdo con Manelyk y Mónica Escobedo, todavía correspondía a otros integrantes de la casa. La situación escaló rápidamente hasta que Manelyk le arrebató el plato al comediante y tiró la comida a la basura, mientras le reclamaba por haber tomado una porción que no le correspondía.

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¿Por qué Manelyk se molestó con Kevyn Bicolor?

De acuerdo con lo ocurrido dentro del reality, Kevyn se encontraba comiendo después de haber tomado restos de una preparación que quedaban en la cocina.

El comediante explicó que únicamente había raspado la olla y que, desde su perspectiva, esa comida ya no correspondía a nadie. Sin embargo, Manelyk sostuvo que todavía faltaba que ella recibiera su alimento.

Mónica Escobedo también intervino en la discusión y recordó que había avisado que todavía faltaban Manelyk y La Bebeshita por recibir su comida. Kevyn insistió en que no había tomado una porción completa, sino únicamente lo que quedaba adherido al recipiente.

Manelyk González protagonizó un fuerte enfrentamiento con Kevyn Bicolor por la comida en La Granja VIP. / La Granja VIP

Manelyk le quita el plato y tira la comida

El reclamo entre ambos continuó hasta que Manelyk perdió la paciencia. La influencer se acercó a Kevyn, le quitó el plato de las manos y arrojó la comida al bote de basura.

Mientras realizaba esta acción, le lanzó una fuerte advertencia al comediante: “Si no trago yo, no tragas tú. Me vale verg*, nomíname, haz lo que quieras o, trágatelo de la basura, que es lo que eres”.

Kevyn se mostró sorprendido por la reacción de Manelyk y defendió que solamente había tomado los restos que quedaban en la olla.