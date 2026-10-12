Sandra Cuevas comparó a los policías mexicanos con los europeos y sugirió que los uniformados nacionales deberían acudir al gimnasio./ RS

La exalcaldesa de Cuauhtémoc confesó que quedó fascinada con los uniformados de España y Francia, por lo que lanzó una peculiar petición al secretario de Seguridad

Sandra Cuevas encontró algo que le llamó especialmente la atención durante sus viajes por Europa: el atractivo físico de los policías españoles y franceses. La exalcaldesa de Cuauhtémoc compartió su admiración por los uniformados durante una transmisión en vivo de TikTok, en la que incluso aprovechó para enviarle un mensaje a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre la condición física de los agentes mexicanos.

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando Cuevas comenzó a describir las características de los hombres que encontró durante sus recorridos. Según contó, algunos elementos de seguridad tenían una apariencia tan llamativa que parecían dedicarse al modelaje. Sus comentarios fueron acompañados de risas y comparaciones que terminaron por involucrar a las corporaciones policiales de México.

¿Qué le pidió Sandra Cuevas a Omar García Harfuch?

Después de compartir sus impresiones sobre los uniformados extranjeros, Sandra Cuevas consideró que los policías mexicanos deberían mejorar su condición física. Por ello, hizo una petición dirigida a García Harfuch, aunque dejó claro con el tono de sus comentarios que no se trataba de un reclamo formal hacia las autoridades.

“Hay que poner a dieta a todos nuestros compañeros policías de la Ciudad de México y del país completo porque nos están ganando en otros países”, expresó durante la transmisión, al considerar que los agentes europeos destacaban por su apariencia.

La exfuncionaria también habló sobre la importancia del ejercicio y propuso que los elementos de seguridad realizaran entrenamientos con pesas y acudieran al gimnasio. Incluso volvió a mencionar al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para insistir en su recomendación:

“¿Qué pasó ahí, querido Omar García? Hay que poner a nuestros muchachos a hacer ejercicio”, comentó entre risas.

Sandra Cuevas queda fascinada con los policías de España y Francia

La admiración de Cuevas comenzó durante su estancia en España, donde aseguró que la apariencia de los agentes llamó inmediatamente su atención. Al recordar aquellos encuentros, la exalcaldesa no ocultó su sorpresa por el físico de los uniformados, particularmente por detalles como sus barbas y su imagen personal.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc pidió a Omar García Harfuch poner a dieta a los policías mexicanos tras conocer a los uniformados europeos./ Captura de pantalla

“Yo me había quedado sorprendida con los policías españoles. Ustedes no saben qué cosa”, compartió con sus seguidores.

Para explicar mejor lo que había observado, Sandra Cuevas mostró una fotografía de uno de los policías españoles y aseguró que su apariencia podría compararse con la de un modelo profesional.

“Llegas, ves a los policías de España y parecen modelos. ¿Qué pasó ahí?”, señaló.

Sin embargo, su experiencia no terminó en España. La exalcaldesa también habló de los hombres que encontró durante su paso por Francia, donde los uniformados volvieron a llamar su atención.