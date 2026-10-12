La misteriosa reunión de Luis Miguel en Los Ángeles alimentó las especulaciones sobre su regreso discográfico

Una fotografía de Luis Miguel que fue eliminada de redes sociales ha provocado nuevas especulaciones sobre su futuro musical. El cantante fue captado en compañía de dos reconocidas figuras de la industria dentro de un estudio de grabación de Los Ángeles, California, situación que despertó el interés de sus seguidores ante la posibilidad de que esté trabajando en canciones para un próximo lanzamiento.

La imagen comenzó a difundirse durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026, después de aparecer en una publicación del guitarrista estadounidense Paul Jackson Jr.. Aunque el contenido dejó de estar disponible en su cuenta de Instagram, la fotografía continuó circulando y llamó especialmente la atención porque en ella también aparece Dave Reitzas, ingeniero de sonido que anteriormente trabajó con El Sol de México.

Hasta ahora, el cantante no ha realizado declaraciones sobre esta reunión y tampoco existe un anuncio de su equipo que confirme la preparación de un proyecto discográfico. Sin embargo, la coincidencia de estos tres personajes en un mismo estudio abrió la posibilidad de que Luis Miguel esté retomando actividades relacionadas con la producción musical, después de varios años dedicado principalmente a sus presentaciones en vivo.

¿Qué hacía Luis Miguel en un estudio de grabación en Los Ángeles?

La información difundida sobre el encuentro señala que la reunión habría ocurrido en Westlake Recording Studios, en Los Ángeles, California, instalaciones utilizadas para la creación y producción de proyectos musicales. El sitio fue mencionado por la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, aunque no se han dado a conocer detalles sobre el motivo de la visita del intérprete.

Fue el propio Paul Jackson Jr. quien dio a conocer que había compartido una sesión con Luis Miguel y Dave Reitzas. En su publicación, el músico expresó su entusiasmo por el encuentro y dejó un mensaje que posteriormente se convirtió en el principal motivo de las especulaciones.

Luis Miguel lleva casi nueve años sin estrenar un disco de estudio, luego del lanzamiento de ¡México por siempre! en 2017./ AP

“Gran sesión anoche con el productor e ingeniero Dave Reitzas y el increíble Luis Miguel. ¡Qué bendición!”, escribió Jackson Jr. junto a la fotografía.

La palabra “sesión” fue suficiente para que los admiradores comenzaran a relacionar la reunión con la posibilidad de escuchar nuevas canciones. No obstante, el mensaje no especificaba si se trató de una grabación vocal, una reunión de trabajo o alguna otra actividad relacionada con la música.

La participación de Dave Reitzas representa otro elemento que llamó la atención, debido a su experiencia previa con Luis Miguel. El ingeniero colaboró en ¡México por siempre!, por lo que su reencuentro con el cantante despertó interés entre quienes esperan un nuevo material. A esto se suma la trayectoria de Paul Jackson Jr., quien ha participado en proyectos de artistas internacionales como Michael Jackson y Whitney Houston.

Luis Miguel lleva casi nueve años sin presentar un álbum de estudio

El 24 de noviembre de 2017 marcó el último lanzamiento de un disco de estudio del intérprete mexicano. En aquella ocasión presentó ¡México por siempre!, una producción de 14 canciones dedicada a la música tradicional mexicana, con arreglos de mariachi y temas como La fiesta del mariachi, Llamarada, Serenata huasteca y No me amenaces.

Desde entonces, el artista ha mantenido vigente su repertorio mediante giras y conciertos, pero sin anunciar otra producción de estudio. Esta ausencia de novedades discográficas explica el interés que generó su reciente aparición en Los Ángeles, ya que el próximo 24 de noviembre se cumplirán nueve años del estreno de su último álbum.