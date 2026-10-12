La plataforma confirmó que la producción ya comenzó y llegará en 2027; la actriz interpretará a su propia mamá en una historia que recorrerá su vida personal y profesional

Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, tendrá su propia bioserie en Netflix, luego de que la plataforma confirmara el inicio de la producción. El proyecto contará con Sofía Castro, hija de la actriz, como protagonista y retomará distintos momentos de la vida de Rivera, desde su carrera en las telenovelas hasta su etapa como primera dama de México.

La noticia también despertó interés por la posibilidad de que la producción aborde episodios de su vida privada que durante años generaron conversación pública. De acuerdo con el anuncio de Netflix, la serie estará a cargo del mismo productor de Luis Miguel, la serie y tiene previsto su estreno para 2027, aunque todavía no se ha revelado una fecha exacta.

Angélica Rivera alcanzó gran popularidad en la televisión mexicana con telenovelas como Destilando amor./@noticiasmx

¿Cuándo se estrena la bioserie de Angélica Rivera en Netflix?

Netflix confirmó que la serie autobiográfica llegará a su catálogo durante 2027. Aunque la producción ya comenzó, la plataforma no ha anunciado el mes ni el día de lanzamiento, por lo que aún no se puede precisar cuándo estará disponible para los suscriptores.

El proyecto estará a cargo del mismo productor de Luis Miguel, la serie, producción que retrató diferentes etapas de la vida del cantante. Por ahora, tampoco se ha confirmado el título definitivo de la bioserie; anteriormente circuló el nombre Tulipán, pero Netflix no lo ha anunciado como oficial.

La plataforma confirmó que la producción de la serie autobiográfica ya comenzó./@netflix

Sofía Castro interpretará a su mamá en la serie

Uno de los detalles más llamativos es que Sofía Castro dará vida a Angélica Rivera en la pantalla. La actriz expresó que asumir este papel representa un reto importante tanto en su carrera como en su relación familiar, pues tendrá que interpretar a su propia madre en una etapa especialmente compleja de su vida.