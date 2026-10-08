¿En qué está basada El Círculo, la nueva serie mexicana de Netflix?

El Círculo es la nueva serie mexicana de Netflix, basada en la novela Los corruptores de Jorge Zepeda Patterson / Especial

La producción de Netflix retoma una novela publicada en 2013 y lleva su historia de corrupción, poder y secretos a una nueva versión enfocada en la amistad de cuatro protagonistas.

El Círculo es la nueva serie mexicana de Netflix que combina suspenso, misterio, corrupción y drama. La producción, estrenada el 7 de octubre de 2026, cuenta con ocho episodios y está protagonizada por Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Michel Brown y Raúl Briones.

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Aunque podría parecer una historia creada específicamente para la plataforma, la serie tiene un origen literario: está basada en Los corruptores, novela publicada en 2013 por el escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson.

¿De qué trata El Círculo?

La historia sigue a Amelia, Jaime, Tomás y Mario, cuatro amigos que se conocen desde hace años y cuya relación comienza a cambiar cuando aparece en internet un video relacionado con los últimos momentos de una famosa actriz antes de su muerte.

Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Michel Brown y Raúl Briones encabezan el elenco de El Círculo / Netflix

A partir de ese momento, los protagonistas quedan involucrados en una red de chantajes, amenazas y secretos que pone a prueba la confianza que existe entre ellos.

La situación también los acerca a temas relacionados con el poder y la corrupción, mientras intentan descubrir qué hay detrás del video y evitar que aquello que buscan ocultar salga a la luz.

¿Qué relación tiene con la novela?

La producción toma como referencia la novela Los corruptores, pero no reproduce exactamente su historia. La adaptación modifica algunos elementos para construir una trama pensada para el formato televisivo y para un contexto contemporáneo.

La serie sigue a cuatro amigos cuya relación cambia después de que un video relacionado con la muerte de una actriz llega a internet / Netflix

Una de las diferencias señaladas entre ambas versiones está en el detonante de la historia: mientras que en la novela el conflicto parte de una investigación periodística, en la serie adquiere un papel central un video difundido en internet. También cambia el contexto político y se da mayor peso a las relaciones entre los cuatro protagonistas.

La novela de Zepeda Patterson aborda la relación entre política, periodismo, corrupción y crimen, mientras que El Círculo utiliza esos elementos para desarrollar un thriller en el que la amistad y los secretos tienen un papel fundamental.

¿Quiénes protagonizan la serie?

El elenco principal está integrado por:

Zuria Vega como Amelia.

Osvaldo Benavides como Jaime.

Michel Brown como Tomás.

Raúl Briones como Mario.

El Círculo combina misterio, corrupción, secretos y drama en una historia ambientada en el México contemporáneo / Netflix

La producción está dirigida por Alejandro Lozano y fue realizada por Lemon Studios.