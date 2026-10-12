¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026 en México? Esta es la fecha oficial

Aunque la actividad de huracanes puede disminuir durante las próximas semanas, todavía existe riesgo de lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones en distintos estados del país

La temporada de huracanes 2026 en México está por llegar a su fin, pero las costas mexicanas todavía deben mantenerse atentas a la formación de ciclones tropicales. De acuerdo con el calendario meteorológico, el periodo concluye oficialmente el 30 de noviembre, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, incluido el golfo de México y el mar Caribe.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que la tregua entraría en vigor de inmediato y aseguró que ambos países habían aceptado las condiciones. Sin embargo, su publicación no incluyó detalles sobre cómo funcionaría el acuerdo y, hasta ese momento, ninguno de los dos gobiernos había confirmado públicamente el anuncio.

En el Atlántico, el periodo de huracanes comenzó el 1 de junio e incluye el golfo de México y el mar Caribe./@pixabay

¿Cuándo termina la temporada de huracanes en el Pacífico y el Atlántico?

En el océano Pacífico, la temporada comenzó el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico inició el 1 de junio. Aunque las fechas de arranque son distintas, ambas regiones comparten el mismo día de cierre: el último día de noviembre.

Durante octubre y noviembre aún pueden formarse tormentas tropicales y huracanes capaces de provocar lluvias fuertes, oleaje elevado y afectaciones en zonas costeras. Por ello, estados como Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo deben prestar atención a los avisos meteorológicos, sin descartar posibles efectos en otras entidades.

El océano Pacífico inició su temporada de ciclones tropicales el 15 de mayo./@pixabay

¿Cómo influye el fenómeno de El Niño en los huracanes de 2026?

El fenómeno de El Niño consiste en el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y puede modificar las condiciones atmosféricas que favorecen la formación de ciclones. Sus efectos no son iguales en ambos océanos: generalmente, puede favorecer la actividad ciclónica en el Pacífico y reducirla en el Atlántico debido a cambios en los vientos.