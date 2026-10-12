Ese Pérez recibe un millón de pesos; tras ser posicionarlo como el verdadero ganador de la Casa de los Famosos

El vocalista de Grupo Firme, regaló un millón de pesos al exconcursante del reality después de que el influencer quedará en cuarto lugar

El cantante entregó a Ese Pérez un cheque con la leyenda “al verdadero ganador” y compartió el momento a través de un video publicado en sus redes sociales (@eduincaz). En dicho clip, Eduin Caz le dio la bienvenida a su amigo con un “mi sangre” antes de sorprenderlo con el anuncio. “Un millón de pesos al verdadero ganador”, dijo el cantante entre aplausos por personas que se encontraban en el lugar, mientras Pérez reaccionaba con sorpresa: “Es significativo el pedo”, comentó, visiblemente exaltado por el monto.

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El acto en redes sociales generó bullicio rápidamente. “¿Un millón de pesos pa’ pagar la luz y el agua?”, preguntó Pérez a su amigo, quien previamente se había quejado de lo caro que le habían llegado unos recibos de agua y luz por 112 mil pesos. Luego de la burla, el músico respondió entre risas: “Regalando dinero y no entra pa’l premio, compadre”.

En el texto que acompañó la publicación del cantante, el influencer agradeció el acto sin restarle valor al resultado del reality: “Yo no soy ganador 100 por ciento del ‘reality show”, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya yo gané”.

Eduin Caz sorprendió a Ese Pérez con un cheque de un millón de pesos./I@:eduincaz

Así reaccionaron los internautas

Entre las respuestas más replicadas en la publicación de instagram destacaron mensajes como “el verdadero ganador”, “el más leal de esta temporada junto con Gema” y “ocupamos más amigos como Eduin”. También entre las reacciones de los internautas incluso apareció el nombre de Gema Garoa, exconcursante del reality, quien le comentó: “Ya tienes para mi joya que debes”.

Algunos seguidores a su vez aprovecharon el momento para lanzar indirectas sobre la producción del reality. “Para que veas que aquí no se acabó el presupuesto”, escribió un usuario, dirigiéndose directamente a Mariana Ochoa, la ganadora de la temporada, en tono irónico sobre el manejo económico detrás de la competencia.

Un vinculo que nació en Instagram

La amistad entre Jesús Ángel Pérez Bravo —nombre de pila del influencer— y el cantante tuvo dos versiones sobre su origen. La primera indica que la amistad comenzó alrededor de 2023, cuando Pérez etiquetó a Caz en una historia de Instagram; el cantante vio la publicación y la compartió con el mensaje “gracias, carnal”, además de invitarlo a uno de sus conciertos.

La segunda versión señala que el primer acercamiento ocurrió cuando un conocido con contactos en aeropuertos le ofreció a Pérez la posibilidad de tomarse una foto con Caz a cambio de 500 pesos, situación que generó confusión, pues el cantante aseguró que nunca cobra por fotografiarse con sus seguidores. En entrevista para La Mejor Mexicali, Caz relató con humor cómo se consolidó el vínculo: “Cuando empecé a cotorrear, lo invité y ya no se fue”.

Después de ese primer acercamiento, ambos consolidaron una relación que se reflejó en videos, transmisiones en vivo y fotografías compartidas en redes sociales. Pérez acompañó con frecuencia a Caz en giras, conciertos y reuniones privadas de Grupo Firme, y antes del cheque de un millón de pesos ya había recibido un departamento en Tijuana, una moto valorada en más de 400,000 pesos y un reloj de la marca Rolex.

El respaldo también se manifestó dentro del reality. El día del ingreso de Pérez a la casa, la producción proyectó un mensaje grabado del cantante en el que lo llamó “mi sangre” y le deseó éxito en la competencia. Caz también salió en defensa de su amigo tras el conflicto que este sostuvo con Masad Altamimi, y reaccionó públicamente cuando Pérez fue enviado al exilio, periodo en el que coincidió con Yanet García y Luis Chaparro fuera de la casa principal.