Eduin Caz se queja por recibos de luz y agua: le cobran más de 100 mil pesos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, denunció cobros de agua y electricidad que suman 112 mil pesos. / @eduincaz

El vocalista de Grupo Firme cuestionó las facturas que recibió en su domicilio y explicó por qué los montos le parecieron fuera de lo habitual

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, manifestó su sorpresa e inconformidad luego de recibir dos recibos de servicios en su domicilio que, en conjunto, suman 112 mil pesos. El cantante explicó que debe pagar 100 mil pesos por el servicio de agua y otros 12 mil por electricidad, cantidades que considera inusuales frente a sus gastos habituales.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el intérprete aseguró que ya investiga el origen de los cobros y aclaró que su molestia no se debe únicamente al dinero, sino a la necesidad de conocer cómo se calcularon las facturas y cuál es el destino de los recursos recaudados.

¿Cuánto debe pagar Eduin Caz por los recibos de agua y luz?

El primer cobro que llamó la atención del cantante fue el correspondiente al servicio de agua, por el que recibió una factura de 100 mil pesos. De acuerdo con sus declaraciones, el monto todavía se encuentra bajo revisión y no ha determinado si corresponde al consumo de su vivienda.

Eduin Caz señaló que está dispuesto a cubrir la cantidad si se confirma que efectivamente debe pagarla.

“Hace un par de días me quejé que me habían llegado 100 mil pesos de agua, estamos todavía investigando y si tengo que pagarlos se van a pagar”, explicó en el video difundido en redes sociales.

Sin embargo, el tema no terminó con ese recibo. El cantante también recibió una factura de electricidad por 12 mil pesos, lo que elevó a 112 mil pesos la suma de ambos servicios.

Eduin Caz cuestionó el cobro de 100 mil pesos por el servicio de agua y señaló que investiga el origen de la factura. / FB: @GrupoFirmeOficial

¿Por qué Eduin Caz cuestionó el recibo de luz de 12 mil pesos?

El integrante de Grupo Firme explicó que el monto de electricidad le pareció particularmente extraño porque su vivienda cuenta con paneles solares, una instalación que, según afirmó, le permite mantener sus pagos habituales en cantidades considerablemente menores.

De acuerdo con el cantante, normalmente paga entre 800 y mil 200 pesos por el servicio de luz. Por ello, recibir una factura de 12 mil pesos le generó dudas sobre el cálculo del consumo.

A esta situación se sumó que, según relató, durante parte del periodo reciente estuvo fuera de su domicilio debido a sus compromisos profesionales. El intérprete viajó a España y también permaneció en la Ciudad de México.

“Ni estaba, estaba en España, me la pasé en Ciudad de México, de gira”, expresó al cuestionar el monto de la factura.

Eduin Caz critica el destino de los recursos públicos

Además de cuestionar las cantidades que aparecen en sus recibos, el vocalista manifestó su inconformidad con el uso que se da al dinero recaudado por los servicios públicos.

El cantante sostuvo que los recursos deberían destinarse a resolver problemas relacionados con la prestación de estos servicios y expresó desconfianza sobre su manejo.