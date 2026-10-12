Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford recibieron el Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre la estabilidad económica

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron reconocidos este lunes 12 de octubre con el Premio Nobel de Economía 2026, por desarrollar investigaciones que mejoraron la comprensión de las medidas para estabilizar la economía. Este anuncio lo dio a conocer la Real Academia Sueca de Ciencias y destacó la importancia de sus aportaciones para enfrentar los cambios en la actividad económica.

Sus investigaciones ayudan a comprender la inflación y las crisis económicas / Captura de pantalla

El trabajo de ambos especialistas se centra en explicar cómo las decisiones de las familias y las empresas influyen en el comportamiento general de la economía. Sus modelos permiten analizar con mayor precisión cómo las políticas monetarias y fiscales pueden ayudar a reducir los efectos de una recesión, contener la inflación y evitar fluctuaciones económicas más profundas.

¿Por qué ganaron el Nobel de Economía?

Las investigaciones de Hall y Woodford contribuyeron al desarrollo de modelos macroeconómicos con fundamentos microeconómicos. En términos sencillos, estos enfoques relacionan las decisiones cotidianas de consumidores y empresas con fenómenos de mayor alcance, como el crecimiento económico, el empleo y los precios, para entender mejor cómo responde una economía ante distintas medidas gubernamentales.

El Nobel reconoce sus aportaciones al análisis de las políticas económicas / The Nobel Prize

Sus aportaciones también ayudan a estudiar el papel de los bancos centrales cuando modifican las tasas de interés para controlar la inflación o estimular la actividad económica. Las expectativas de los consumidores, las empresas y los mercados son relevantes, pues pueden influir en el gasto, la inversión y la manera en que las medidas económicas producen resultados.

¿Cómo impactan en la economía mundial?

Robert E. Hall está vinculado con la Universidad de Stanford, mientras que Michael Woodford es profesor de la Universidad de Columbia. Ambos desarrollaron investigaciones que fortalecieron las bases teóricas utilizadas para analizar las políticas de estabilización, un tema relevante para los gobiernos que buscan responder a periodos de inflación, bajo crecimiento o incertidumbre financiera.