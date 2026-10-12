Pascal Nadaud eliminado de La Granja VIP: ¿Quién salió y qué pasó en la gala?

Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado de La Granja VIP 2026 / @LaGranjaVIPMX

El exatleta se convirtió en el quinto eliminado de La Granja VIP 2026, tras una semana de nominaciones y tensión entre los participantes

Durante la gala, Pascal habló sobre lo que significó permanecer varias semanas dentro de La Granja VIP, donde tuvo que adaptarse a las labores diarias, la convivencia y las estrategias de sus compañeros.

El exatleta reconoció que el reality fue uno de los proyectos más difíciles de su carrera / @LaGranjaVIPMX

El participante también reconoció que esperaba su salida y aseguró sentir tranquilidad tras conocer la decisión del público. Su eliminación puso fin a cinco semanas de competencia, en las que el exjugador de rugby enfrentó nominaciones, discusiones y cambios en las relaciones con otros habitantes del programa.

“Es el proyecto más difícil en el que he estado, no sé si estaba preparado para tener una experiencia así”, declaró al conocer su salida del reality show.

Votación dividida por parte del público de La Granja VIP

La votación del público no le favoreció durante la gala de expulsión, marcando el fin de su permanencia en el programa donde figuraba como uno de los competidores más fuertes físicamente.

El desempeño de Nadaud en las pruebas de campo no bastó para contrarrestar la estrategia de alianzas que sus compañeros articularon en su contra durante los días previos.

Esther también deja La Granja VIP

La noche tuvo otra salida que llamó la atención de los seguidores del programa: Esther, la yegua embarazada que permanecía en las instalaciones, dejó la granja para recibir cuidados especiales durante la etapa final de su gestación.

Esther, la yegua embarazada, dejó la granja para recibir cuidados especiales / Captura de pantalla