El caso de una joven que despertó durante su propio velorio en Guatemala se volvió viral en redes sociales./Captura de pantalla

Yuleidy Ixcotoyac, de 15 años, relató lo que sintió antes de perder el conocimiento y cómo vivió su familia el momento en que presuntamente volvió a despertar durante su velorio

Una familia de Guatemala pasó de la tristeza por la supuesta muerte de una adolescente a la sorpresa de verla nuevamente con vida. Se trata de Yuleidy Ixcotoyac, de 15 años, quien se encontraba dentro de un ataúd cuando recuperó el conocimiento, en un hecho que quedó grabado y se difundió en redes sociales. La propia joven rompió el silencio para contar su experiencia, la cual considera un milagro.

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El episodio ocurrió el sábado 10 de octubre de 2026, en una vivienda de la aldea El Jocote, perteneciente al municipio de Sacapulas, en el departamento de Quiché. Lo que más llamó la atención fue que la familia ya había iniciado los servicios funerarios sin contar con un documento médico que certificara la muerte de la menor.

¿Por qué la familia de Yuleidy pensó que había muerto?

Antes de que se difundieran las imágenes del velorio, la adolescente había sufrido una emergencia de salud durante la madrugada. Su padre, Abraham Ixcotoyac, decidió llevarla en automóvil a recibir atención médica al observar que su condición empeoraba. Sin embargo, el traslado no terminó como esperaba, pues durante el recorrido consideró que su hija había dejado de respirar.

Yuleidy Ixcotoyac aseguró que fue un milagro haber recuperado el conocimiento cuando su familia ya la despedía./ Captura de pantalla

El hombre explicó que tampoco consiguió identificarle el pulso, situación que lo llevó a pensar que ya no había nada que hacer. Ante esa creencia, optó por regresar a casa y conseguir lo necesario para despedirla, sin que previamente un profesional de la salud hubiera confirmado su fallecimiento.

Fue así como sus familiares comenzaron a reunirse para acompañar a los padres de Yuleidy. Mientras se desarrollaba el velorio, la situación dio un giro inesperado cuando la adolescente comenzó a recuperar la conciencia, dejando sorprendidas a las personas que se encontraban en el lugar.

Tras hacerse público el caso, Yuleidy concedió una entrevista a TVESA, en la que recordó el intenso malestar que experimentó antes de desvanecerse. Según explicó, el dolor se concentraba en el pecho y fue aumentando hasta que perdió el conocimiento.

“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui como que me desmayé”, relató la joven sobre los momentos previos a la emergencia.

Las primeras declaraciones de Yuleidy tras su inesperada recuperación

Lejos de concentrarse únicamente en el momento que vivió dentro del ataúd, la adolescente decidió hablar de su familia y de sus creencias religiosas. Para ella, haber recuperado el conocimiento representa una oportunidad que atribuye a la intervención divina, por lo que manifestó su agradecimiento durante la entrevista.

“En verdad, no tengo cómo pagarle a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Fue un milagro. Y gracias por mis padres, que están conmigo también, y no los dejé solos”, expresó Yuleidy.

Su testimonio también incluyó un mensaje dirigido a otros jóvenes, a quienes invitó a fortalecer su fe. Asimismo, reconoció las muestras de apoyo que recibió después de que las imágenes de su caso comenzaron a compartirse en internet.

“Y gracias por las redes sociales, por sus lindos comentarios que hay. No tengo palabras”, agregó la adolescente al referirse a las reacciones de quienes conocieron su historia.