Beca Rita Cetina 2026: Estos son los últimos apellidos que cobran del 12 al 16 de octubre

Los depósitos de 1,900 pesos están por concluir y todavía hay familias pendientes de recibir el apoyo. Revisa qué apellidos cobran esta semana y cómo consultar tu saldo

El pago de la Beca Rita Cetina correspondiente a septiembre y octubre de 2026 está por llegar a su fin, por lo que las familias que todavía esperan el dinero deberán estar pendientes de los depósitos programados para esta semana. El apoyo económico, dirigido a estudiantes de secundarias públicas, contempla cantidades que van desde los 1,900 hasta los 3,300 pesos, dependiendo del número de alumnos beneficiarios en cada hogar.

Desde el pasado 5 de octubre, el Gobierno de México comenzó a distribuir los recursos a través del Banco del Bienestar, como parte del primer pago del ciclo escolar 2026-2027. Esta dispersión beneficia a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria, según información de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y tiene como finalidad contribuir a los gastos relacionados con su educación.

Sin embargo, quienes aún no ven reflejado el depósito deben tomar en cuenta que el viernes 16 de octubre será el último día contemplado en el calendario oficial. Esto no significa que todos deban cobrar antes de esa fecha, sino que para entonces se habrá completado la programación de pagos correspondiente a las distintas letras del abecedario.

¿A quién le toca cobrar la Beca Rita Cetina del 12 al 16 de octubre?

Para evitar confusiones, los beneficiarios deben identificar la inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor registrado como titular de la tarjeta, ya que este dato determina cuándo se libera el recurso. No se toma como referencia el nombre del estudiante ni necesariamente su CURP, sino el apellido de la persona responsable que recibe el apoyo.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán sus depósitos de acuerdo con la primera letra del apellido del titular de la tarjeta./ RS

Durante esta segunda semana, los depósitos comienzan con la letra M, mientras que las últimas siete letras del abecedario están agrupadas para el viernes. Las fechas oficiales quedaron establecidas de la siguiente manera: Lunes 12 de octubre: letra M.

Martes 13 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 14 de octubre: letra R.

Jueves 15 de octubre: letra S.

Viernes 16 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Aunque las fechas ya están determinadas, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez señala que los depósitos se realizan de manera escalonada, por lo que el dinero comienza a estar disponible a partir del día asignado. Una vez que llega a la cuenta, puede permanecer ahí hasta que el beneficiario decida utilizarlo, sin obligación de retirarlo inmediatamente.

Cuánto paga la Beca Rita Cetina y cómo confirmar que llegó el dinero

Una de las principales dudas entre los padres de familia es la cantidad que recibirán, pues el programa no entrega necesariamente el mismo monto a todos los hogares. La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales por familia con un estudiante de secundaria pública y agrega 700 pesos por cada alumno adicional inscrito en ese nivel educativo.

Por ejemplo, una familia con dos estudiantes beneficiarios recibirá 2,600 pesos, mientras que otra con tres alumnos obtendrá 3,300 pesos. Estas cantidades se entregan a través de la misma tarjeta bancaria registrada para recibir el apoyo, sin intermediarios ni necesidad de realizar pagos para acceder al beneficio.

Para comprobar si el recurso ya fue depositado, los titulares pueden utilizar la aplicación Banco del Bienestar Móvil, donde es posible revisar el saldo y los movimientos de la cuenta. También tienen la opción de acudir a un cajero automático del banco o consultar la información de su beca mediante el Buscador de Estatus, utilizando su CURP.

El Banco del Bienestar es la institución encargada de entregar los recursos económicos a las familias beneficiarias del programa./ RS