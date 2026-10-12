¡Los Tigres del Norte GRATIS! Así puedes ver su concierto en la Feria de Colón 2026

Los Tigres del Norte abrirán la programación musical de la Feria de Colón./especial

Los Tigres del Norte se presentarán este domingo 11 de octubre en la Feria de Colón, Querétaro

La música norteña llegará a Querétaro con Los Tigres del Norte, quienes encabezarán la primera jornada de la Feria de Colón 2026. La agrupación se presentará este domingo 11 de octubre en el Teatro del Pueblo, donde el público podrá disfrutar de su espectáculo sin pagar un boleto adicional por el concierto. Sin embargo, el acceso al recinto ferial sí tendrá un costo, por lo que conviene revisar las tarifas antes de organizar la visita.

La celebración se extenderá durante ocho días, del 11 al 18 de octubre, con conciertos, juegos mecánicos, gastronomía, actividades culturales y propuestas para disfrutar en familia. La programación también incluye agrupaciones de regional mexicano, un tributo a Las Guerreras K-Pop y diversas actividades tradicionales del municipio. Si planeas asistir, estos son los detalles que debes conocer para aprovechar la feria.

El concierto de Los Tigres del Norte está programado para las 23:00 horas en el Teatro del Pueblo./especial

¿Cuándo y dónde será la Feria de Colón 2026?

La Feria de Colón 2026 se realizará del domingo 11 al domingo 18 de octubre en el Rancho Las Margaritas, ubicado frente a la Unidad Deportiva Municipal de Colón, Querétaro. Las fechas y actividades fueron anunciadas por las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Gaspar Trueba Moncada. Durante los ocho días habrá presentaciones musicales en el Teatro del Pueblo, además de actividades deportivas, una cabalgata, talleres, exhibiciones y propuestas gastronómicas. La programación también contempla la elección de la Flor Más Bella del Campo, uno de los eventos incluidos en la celebración.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de Colón 2026?

El precio de acceso cambia según el día de la visita. De acuerdo con la información difundida sobre el evento, los boletos costarán entre 100 y 150 pesos, aunque habrá una jornada con entrada gratuita. Estos son los precios anunciados: Domingo 11 de octubre: 150 pesos.

Lunes 12 de octubre: entrada gratuita.

Del martes 13 al sábado 17 de octubre: 100 pesos por persona.

Domingo 18 de octubre: 150 pesos.

La jornada del lunes 12 será la opción para quienes quieran visitar la feria sin pagar la entrada general. Además, la información publicada señala que el boleto incluye el acceso a los juegos mecánicos, sin una tarifa adicional por utilizarlos. En cuanto a los conciertos, el acceso al Teatro del Pueblo no tendrá un costo adicional. Esto significa que los asistentes deberán cubrir únicamente el precio de entrada correspondiente al día elegido para disfrutar de las presentaciones musicales. Por ello, si tu objetivo es ver a Los Tigres del Norte, considera el costo de acceso del domingo 11 de octubre.

Los Tigres del Norte GRATIS: ¿a qué hora será el concierto?

Los Tigres del Norte se presentarán este domingo 11 de octubre a las 23:00 horas en el Teatro del Pueblo de la Feria de Colón. La agrupación será el acto principal de la primera jornada, que también contará con la participación de Los Boy’z, programados para las 20:00 horas. Entre los temas más conocidos de la banda se encuentran La Puerta Negra, La Mesa del Rincón, Jefe de Jefes y Golpes en el Corazón, canciones que forman parte de su trayectoria dentro de la música regional mexicana.

Aunque el concierto no tendrá un cargo adicional, es importante considerar que la entrada general de ese domingo costará 150 pesos. Si quieres asistir, lo recomendable es llegar con anticipación para ubicar el escenario y buscar un buen lugar, pues se espera la presencia de seguidores de la agrupación durante la primera noche de la feria.

Los boletos de entrada general costarán entre 100 y 150 pesos, según el día de visita; el lunes 12 el acceso será gratuito./redes sociales

Cartelera completa de la Feria de Colón 2026: artistas y horarios

El Teatro del Pueblo reunirá a distintas agrupaciones durante la semana. La cartelera anunciada incluye música norteña, banda, regional mexicano y un espectáculo inspirado en Las Guerreras K-Pop. Esta es la programación musical por día: Domingo 11 de octubre: Los Boy’z, a las 20:00 horas, y Los Tigres del Norte, a las 23:00 horas.

Lunes 12 de octubre: Los Yonic’s, a las 21:00 horas.

Martes 13 de octubre: Banda Corona del Rey, a las 21:00 horas.

Miércoles 14 de octubre: Grupo Exterminador, a las 21:00 horas.

Jueves 15 de octubre: Alacranes Musical, a las 22:00 horas.

Viernes 16 de octubre: Los Players, a las 23:00 horas.

Sábado 17 de octubre: Tributo a Las Guerreras K-Pop, a las 17:00 horas, y Los Amos de Nuevo León, a las 23:00 horas.

Domingo 18 de octubre: Los Tucanes de Tijuana, a las 23:00 horas.

Además de los conciertos, la feria ofrecerá actividades deportivas, una cabalgata, talleres, exhibiciones y espacios dedicados a la gastronomía. La elección de la Flor Más Bella del Campo y las competencias tradicionales también forman parte de la agenda anunciada para esta edición.