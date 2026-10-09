La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México reunirá a 353 editoriales y 317 ponentes en el Zócalo capitalino

La Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo 2026) comenzó este viernes 9 de octubre en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La edición número 26 ofrecerá actividades gratuitas hasta el domingo 18 de octubre, con una programación que incluye conciertos, presentaciones editoriales, mesas de discusión, talleres infantiles, teatro y recitales de poesía.

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Durante diez días, el encuentro reunirá a 353 editoriales y 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales. De acuerdo con el programa difundido por los organizadores, las actividades se distribuirán en cuatro foros y seis carpas editoriales, con opciones para públicos de distintas edades e intereses.

La feria abrirá diariamente de 11:00 a 21:00 horas. Además de acercar libros y autores a los visitantes, el programa contempla charlas sobre política, historia, derechos humanos, feminismo, ciencia ficción, inteligencia artificial y periodismo. La entrada y las actividades anunciadas son gratuitas.

Programa de la FIL Zócalo: conciertos, presentaciones de libros, talleres y charlas se realizarán del 9 al 18 de octubre./especial

¿Qué actividades habrá en la FIL Zócalo 2026?

La cartelera contempla 118 presentaciones de libros, 71 charlas y conversatorios, 21 actividades musicales y conciertos, 15 mesas de discusión, 17 programas de medios y transmisiones especiales, 13 actividades infantiles y 11 recitales de poesía. También habrá funciones teatrales, salas de lectura y actividades para niñas y niños.

Los encuentros se realizarán en los foros Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas. Sus nombres rinden homenaje a escritores perseguidos por el fascismo, según la información de la organización. A estos espacios se suman seis carpas donde participarán editoriales, librerías tradicionales e independientes.

Entre las actividades especiales destaca la entrega gratuita de 12 mil libros de cinco títulos distintos a lo largo de la feria. Entre las obras anunciadas se encuentran Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad, y Estrella roja, de Luis Hernández Navarro. La disponibilidad de cada ejemplar dependerá de la dinámica establecida para su presentación.

Invitados internacionales: Gustavo Petro y Zohran Mamdani

Entre los invitados destacados de esta edición se encuentran el expresidente de Colombia Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Según el programa publicado, Mamdani participará de manera virtual durante la inauguración, en una conversación por Zoom con la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Petro tendrá dos participaciones el sábado 10 de octubre en el Foro Federico García Lorca. A las 15:00 horas está programada la presentación del libro Nuestra América en vilo, de Armando Bartra, mientras que a las 19:15 horas participará en la charla Colombia ante el abismo.

La programación también incluye conversaciones sobre democracia, geopolítica, migración, medios de comunicación, inteligencia artificial y los cambios políticos en distintas regiones del mundo. Debido a la cantidad de actividades simultáneas, se recomienda revisar el foro y la hora de cada encuentro antes de acudir.

FIL Zócalo 2026: conciertos por día y horario

La música será parte de la programación durante los diez días de la feria. Estos son algunos de los conciertos y presentaciones anunciados en el programa: Viernes 9 de octubre: Horacio Franco y Daniel Ortega, a las 15:00 horas, en el Foro Federico García Lorca; Olson Joseph, a las 15:30 horas, en el Foro Alaíde Foppa.

Sábado 10 de octubre: Triciclo Circus Band, a las 11:00 horas, en el Foro Alaíde Foppa; Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, a las 12:00 horas, en el Foro Federico García Lorca.

Domingo 11 de octubre: Los Folkloristas, a las 12:00 horas, en el Foro Federico García Lorca; José Riaza y las chicas del penal, a las 11:00 horas, en el Foro José Revueltas.

Lunes 12 de octubre: Son 14 de Tiburón Morales, a las 14:00 horas, en el Foro Alaíde Foppa; Grupo Mercy, a las 15:00 horas, en el Foro Federico García Lorca.

Martes 13 de octubre: Belafonte Sensacional, a las 13:30 horas, en el Foro Federico García Lorca; Corpus Ensamble, con canto operístico, a las 14:00 horas, en el Foro Rodolfo Walsh.

Miércoles 14 de octubre: Ponch, a las 14:00 horas, en el Foro Alaíde Foppa; homenaje a Gabino Palomares, a las 14:00 horas, en el Foro Rodolfo Walsh.

Jueves 15 de octubre: La Perla del Caribe, a las 14:00 horas, en el Foro Alaíde Foppa; Las Billies, a las 14:00 horas, en el Foro Federico García Lorca.

Viernes 16 de octubre: Salón Victoria, a las 14:00 horas, en el Foro Alaíde Foppa; Ensamble 18-21 Cuarteto, de jazz, a las 14:00 horas, en el Foro Federico García Lorca.

Sábado 17 de octubre: Love Economy, con un tributo a 31 Minutos, a las 11:00 horas, en el Foro Rodolfo Walsh; Movimiento, con Guillermo Briseño, a las 12:00 horas, en el Foro Federico García Lorca.

Domingo 18 de octubre: Crazysaurios, a las 11:00 horas, en el Foro Alaíde Foppa; Magos Herrera, a las 11:30 horas, en el Foro Federico García Lorca; Yucatán a Go Go, a las 11:30 horas, en el Foro Rodolfo Walsh.

Talleres, libros y actividades para toda la familia

Las niñas y los niños también tendrán un espacio en la feria con talleres y actividades diseñados para acercarlos a la lectura, la creatividad y la cultura. Entre las opciones anunciadas están De sirenas y piratas, del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el viernes 9 a las 17:00 horas; Laboratorio de la imaginación, con María Cárdenas, el domingo 11 a las 12:00 horas, y Manga Shoukai: introducción al manga, ese mismo día a las 13:00 horas. Todas estas actividades están programadas en el Foro José Revueltas.

En las presentaciones editoriales también figuran nombres y títulos diversos. El viernes 9, Élmer Mendoza presentará La sirena y el jubilado a las 18:30 horas en el Foro Federico García Lorca. Para el domingo 11 está anunciada la presentación de Norteña: memorias del comienzo, de Julieta Venegas, a las 19:00 horas en el Foro Alaíde Foppa.

La cartelera contempla además obras infantiles, cuentacuentos, teatro y presentaciones en Lengua de Señas Mexicana. La variedad de actividades permite que los visitantes organicen recorridos según sus intereses, desde buscar novedades editoriales hasta escuchar música o participar en conversaciones sobre temas de actualidad.