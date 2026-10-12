Francia y España se ubicaron entre los países europeos que más millonarios sumaron./Especial

Un análisis basado en el informe de UBS reveló qué países sumaron más personas con un patrimonio superior al millón de dólares durante 2025; México ocupó el lugar 18

Estados Unidos encabezó la lista de países que incorporaron más millonarios entre 2024 y 2025, con 441 mil 78 personas que superaron el umbral de un millón de dólares en patrimonio neto. Los datos proceden del Global Wealth Report 2026, elaborado por el banco UBS y retomados por Visual Capitalist para comparar el crecimiento de la riqueza en distintos mercados.

México también apareció en el ranking, al registrar 8 mil 724 nuevos millonarios, cifra que lo colocó en la posición 18. Aunque la lista permite identificar dónde aumentó más el número de personas con grandes patrimonios, no mide directamente qué tan fácil es enriquecerse en cada país, pues no compara factores como los salarios, el costo de vida o las oportunidades individuales.

Estados Unidos encabezó el ranking mundial con más de 441 mil nuevos millonarios durante 2025./Especial

¿Qué países sumaron más millonarios en 2025?

Después de Estados Unidos, Reino Unido ocupó el segundo lugar, con 43 mil 139 nuevos millonarios, seguido de Francia, con 34 mil 604. España quedó en la cuarta posición, con 32 mil 707 personas, mientras que Japón registró 31 mil 428 e India sumó 31 mil 33.

La clasificación también incluyó a Italia, Australia y Alemania entre los primeros lugares. Estas cifras corresponden a personas cuyo patrimonio neto superó el millón de dólares durante el periodo analizado; no representan necesariamente a quienes obtuvieron esa cantidad mediante ingresos laborales, ya que el cálculo también contempla activos como inversiones y propiedades.

Reino Unido ocupó el segundo lugar en la clasificación elaborada con datos de UBS./Especial

¿Qué lugar ocupa México en la lista?

México se ubicó en el puesto 18, con 8 mil 724 personas que se incorporaron al grupo de millonarios en dólares entre 2024 y 2025. La cifra lo dejó por debajo de Brasil, que registró 9 mil 215, y por encima de Arabia Saudita, con 8 mil 718 nuevos millonarios.