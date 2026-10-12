García Harfuch notificó que también participó en delitos sexuales y en narcomenudeo el inculpado

El responsable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Óscar Ariel "N", conocido como "El Cabra", considerado peligroso líder criminal de la "Mara 18", quien además era buscado por autoridades de El Salvador.

La detención ocurrió en Villahermosa, Tabasco donde elementos de la Secretaría de Marina, la Defensa, Guardia Nacional, SSPC y autoridades estatales detuvieron a “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de grupos delictivos y también objetivo de las autoridades de El Salvador. El sospechoso cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

Detuvieron a “El Cabra” uno de los líderes de grupos delictivos de El Salvador./especial

¿Qué fue lo que hizo 'El Cabra'?

Según información de reportes en medios locales, Óscar “N” estaría relacionado con aproximadamente homicidios, delitos de agresión sexual y con el contrabandeo de droga, no obstante, los señalamientos corresponden a acusaciones que deberán ser acreditadas por las autoridades correspondientes. Hasta el momento, la información difundida sobre el caso no permite dar por demostrada su responsabilidad en esos delitos.

La detención fue resultado de un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía de Investigación y el Grupo de Reacción y Operaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado.

¿Qué pasará con “El Cabra”?

Luego de la aprehensión en Tabasco, medios locales reportaron que las autoridades analizaron los procedimientos legales y migratorios para deportar al detenido a su país de origen. También se comentó la posibilidad de que, una vez en El Salvador, pudiera ser trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida por el gobierno salvadoreño para albergar a integrantes de pandillas.

Sin embargo, la posible deportación y el eventual traslado a ese centro penitenciario deben considerarse escenarios reportados, no hechos consumados, mientras no exista confirmación oficial de que ambos procedimientos se hayan concretado.

La Mara 18 es una organización pandillera

¿Qué es la Mara 18?

La Mara 18, también conocida como Barrio 18, es una organización pandillera que surgió en Los Ángeles, California, y agrandó su presencia a distintos países de Centroamérica, entre ellos El Salvador, Honduras y Guatemala. La agrupación ha sido vinculada con delitos como homicidio, extorsión, tráfico de drogas y otras actividades criminales. En El Salvador, las autoridades han desarrollado operativos y políticas de seguridad dirigidos a combatir a las pandillas.