Yanet García alerta por presunto robo de su maleta en Uber: “El conductor no contesta”

La conductora pidió ayuda en redes sociales luego de que una de sus maletas se quedara en una camioneta de Uber tras un viaje realizado el domingo 11 de octubre. Aunque la empresa respondió a su publicación, hasta el momento no ha confirmado si recuperó su equipaje.

La conductora y modelo Yanet García solicitó ayuda para recuperar una maleta que presuntamente quedó dentro de una camioneta de Uber durante un traslado en la Ciudad de México. La denuncia la realizó la noche del domingo 11 de octubre, después de concluir una semana de visita en la capital del país.

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A través de su cuenta de X, García explicó que el conductor, identificado como Jorge, dejó de responder sus llamadas y mensajes, por lo que decidió hacer pública la situación y etiquetar a las cuentas oficiales de Uber y Uber México.

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“Necesito su ayuda urgente. Una de mis maletas se quedó en un Uber y el conductor no responde mis llamadas ni mis mensajes. Por favor, ayúdenme a recuperarla lo antes posible”, escribió la modelo en la plataforma.

A través de sus redes sociales pidió apoyo de Uber / Captura de pantalla

Como parte de su denuncia, compartió el recibo del servicio, en el que se indica que el viaje correspondió a la categoría Black SUV. El traslado se solicitó el 11 de octubre a las 6:37 p.m., tuvo un costo de 75.63 pesos y se realizó en una camioneta Chevrolet Tahoe.

El recorrido coincidió con el momento en que García salió del departamento de Brianda Deyanara, su amiga y compañera de La Casa de los Famosos México, donde se había hospedado durante su estancia en la ciudad.

La conductora compartió el recibo del viaje realizado el domingo 11 de octubre en una Chevrolet Tahoe / Captura de pantalla

Uber México respondió a la denuncia de Yanet García

Minutos después de que la conductora hiciera pública la situación, la cuenta oficial de Uber México respondió a su publicación y señaló que le había enviado un mensaje privado para dar seguimiento al caso.

“Hola, recuerda que estamos para apoyarte. Te hemos dejado un mensaje privado para continuar con más detalles sobre tu solicitud. Nos vemos allá”, escribió la empresa.

Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para García, quien volvió a manifestar su inconformidad esa misma noche. A las 9:23 p.m., publicó un segundo mensaje en el que expresó: “No me contesta Uber México”.

Uber México respondió a la denuncia de Yanet García y señaló que le envió un mensaje privado para dar seguimiento al caso / Captura de pantalla

Hasta el momento, la modelo no ha confirmado si la maleta fue localizada o devuelta, mientras que la situación generó una serie de reacciones entre sus seguidores y otras figuras relacionadas con el reality show.

Excompañeros de La Casa de los Famosos México y seguidores reaccionan

La denuncia también recibió el respaldo de Masad Al-Tamimi, quien coincidió con García en La Casa de los Famosos México. El exintegrante del programa se sumó al reclamo con un mensaje breve: “Esperamos recibir ayuda”.

Por su parte, diversas cuentas de seguidores replicaron la publicación de la conductora y etiquetaron a Uber para solicitar que se investigara lo ocurrido y se facilitara la recuperación del equipaje.

Seguidores y excompañeros de La Casa de los Famosos México se sumaron a las solicitudes para localizar el equipaje / Captura de pantalla

Entre los mensajes difundidos por los usuarios destacaron: “Por favor ocupamos, exigimos que se investigue y se dé pronto con el responsable de esto” y “Tú tienes ahí el rastreo de todos tus conductores, que tanto es hacernos el cruce para que le devuelvan su maleta”.

En paralelo, algunas cuentas publicaron capturas con información del conductor, incluidas las placas del vehículo. Otros usuarios amenazaron con exhibir más datos personales si la maleta no era devuelta.

Así era el equipaje que Yanet García habría dejado en el Uber

Horas antes del incidente, Brianda Deyanara había compartido una fotografía en la que se observaban varias maletas apiladas en la sala de su departamento, correspondientes al equipaje de García.

En la imagen se distinguía una maleta rosa de gran tamaño, ubicada al frente, con manchas visibles y lo que parecía ser una cerradura de combinación. También aparecían dos maletas plateadas rígidas, tipo Rimowa, cubiertas con calcomanías de distintos destinos turísticos.

Brianda compartió en Redes Sociales las maletas de su amiga / Captura de pantalla

A un costado se encontraba una bolsa negra grande de lona con manijas, además de otras maletas negras de diferentes tamaños, algunas de tela suave y con ruedas. La fotografía permitió a los seguidores identificar las características del equipaje que la conductora había llevado durante su visita a la Ciudad de México.

Yanet García participó en el Teletón 2026 antes del incidente

García participó como conductora del Teletón 2026, evento en el que también se sumó a una actividad de recaudación de fondos.

Como parte de la iniciativa solidaria, firmó una sudadera autografiada por todos los habitantes de La Casa de los Famosos México, cuya venta se destinó a la fundación.