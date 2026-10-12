El rapero esclareció su historia de cómo él vivió la relación con Nazor de principio a fin

Santa Fe Klan confesó que lloró “todas las noches” cuando surgieron los rumores sobre la paternidad de su hijo Luka, por pensar que no era legítimo. El rapero mexicano habló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa El minuto que cambió mi destino, y reconoció que la desconfianza terminó por terminar su relación con Maya Nazor.

El intérprete comentó que, en medio de los señalamientos por dudar de paternidad, decidió someterse a una prueba de ADN para confirmar si Luka era su hijo. El procedimiento se hizo cuando Maya aún estaba embarazada. “Pues ahí salió que sí”, respondió al recordar el resultado del examen.

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Santa Fe Klan reveló cómo fue su noviazgo con Maya Nazor./I: Instagram @nazormaya

¿Cómo empezaron los rumores por la paternidad?

Los rumores surgieron después de que el influencer “Fofo” Márquez publicará videos en sus redes sociales asegurando haber tenido un vínculo con Maya Nazor y sugería que él era el verdadero padre del niño. Debido a esto Jair Quezada más conocido como Santa Fe Klan recordó esa etapa como un momento de angustia constante

“Pues cuando empezaron los chismes, sí, la neta, yo lloraba todas las noches”, relató el intérprete. Explicó que el hombre señalado “se pasó de lanza” y que, en buena medida, por esa situación “la relación nunca estuvo fuerte”.

El cantante detalló que el creador del contenido terminó en la cárcel por un hecho ajeno al conflicto. “Lo metieron a la cárcel porque le pegó a una señora y se metió en un pedo bien gacho”, contó. Agregó que, de haberlo conocido en persona, la reacción habría sido distinta: “Qué bueno que nunca lo conocí, porque si no, pues le hubiera reventado”.

El cantante relató que decidió someterse a una prueba de paternidad para confirmar si Luka era su hijo./I:@nazormaya

Historia de la relación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor

El cantante describió que conoció a Maya Nazor a través de redes sociales. “Por el Internet, por el Instagram”, dijo al describir el primer contacto, que después se mantuvo de forma intermitente durante un tiempo. El primer encuentro presencial ocurrió en la Ciudad de México, durante la grabación de un video musical junto al rapero Gera MX. “Le dije: voy a andar ahí grabando un video. Si quieres caerle”, recordó. Ese día, el cantante le regaló una sudadera de su sello, Santa Fe.

Tiempo después de ese breve cruce, la relación se profundizó durante una estadía de varios días en Mazatlán, donde Maya coincidió con él mientras entrenaba junto a un conocido identificado como Beto Sierra. “Ahí ya nos conocimos bien”, afirmó. Luego de varias inyecciones el Santa Fe Klan invitó a Maya a Guadalajara, ciudad donde él residía. “Pasó como una semana, quince días. Ya después cayó a Guadalajara y ya no se fue, se quedó ahí. Llevaba una maleta y ya valió m*dr*s”, relató. “Así fue todo, como que no estuvo tan emocionante”.

El embarazo se confirmó poco después de esa mudanza. “Yo creo que al segundo mes ya estaba embarazada”, dijo el cantante, quien reconoció una mezcla de emociones ante la noticia: “Sí me sentí contento, pero decía: no mames, fue muy rápido”.

Santa Fe Klan admitió que los rumores y su propia inseguridad comenzaron por la dinámica de la pareja durante el embarazo. Describió tensiones derivadas de los celos y de la exposición pública que acompañaba su carrera musical.

“la relación nunca estuvo fuerte”, declara el cantante./I:@nazormaya

“Siempre eran peleas. Hasta siento algo de envidia, de que a mí todos me saludaban, me pedían fotos... y ella ‘¿Por qué no me haces caso?’ La aguantaba”, reconoció.

“Eh, ya no podía hacer mis cosas a gusto porque ya se enojó y se enojó”, comentó sobre los conflictos que surgían durante presentaciones y compromisos de trabajo. Pese a las fricciones, aseguró que decidió mantenerse al lado de Maya mientras duró el embarazo.