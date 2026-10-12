Trabajadores del IMSS mantienen bloqueos en CDMX y alistan movilizaciones para el martes 13 y miércoles 14 de octubre

Trabajadores del IMSS mantienen protestas en la Ciudad de México para exigir mejoras laborales y cambios en la dirigencia sindical / Redes Sociales

Personal activo y jubilado del Seguro Social exige cambios en la dirigencia sindical, mejores salarios y el abasto de medicamentos. La protesta continuará en la capital mientras se organiza una marcha para el 14 de octubre.

Las inconformidades de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan en la Ciudad de México, donde empleados activos y jubilados mantienen plantones para exigir mejoras laborales y cambios en la representación sindical. Además, integrantes del movimiento anunciaron una nueva movilización nacional para el martes 13 de octubre y miércoles 14 de octubre.

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Las protestas se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, donde los manifestantes buscan que sus demandas sean atendidas, entre ellas la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

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¿Dónde continúan los bloqueos de trabajadores del IMSS?

De acuerdo con la información publicada, los inconformes mantienen presencia en dos puntos de la capital:

Los manifestantes instalaron plantones frente a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc / CUARTOSCURO

Oficinas centrales del IMSS : Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, donde permanecen alrededor de 30 trabajadores.

Sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: Zamora 107, colonia Condesa, donde se reporta la presencia de aproximadamente 15 manifestantes.

Los participantes solicitan la salida de Olivos Hernández, a quien señalan de presuntamente incumplir la legislación laboral y los estatutos de la organización sindical.

La movilización también busca visibilizar las inconformidades relacionadas con los salarios, las condiciones de trabajo y la falta de materiales, insumos y medicamentos necesarios para brindar atención médica.

Anuncian marcha nacional para el 13 y 14 de octubre

Como parte de las acciones para mantener la presión sobre las autoridades, trabajadores del IMSS convocaron a una marcha nacional pacífica para el martes 13 y miércoles 14 de octubre.

Entre las principales demandas del personal del Seguro Social se encuentran un aumento salarial, mejores condiciones laborales y el abasto de medicamentos e insumos médicos / CUARTOSCURO

La movilización contará con el respaldo de integrantes de otras organizaciones, entre ellas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como trabajadores del Metro, Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los inconformes señalaron que, en lugar de realizar ausencias masivas, saldrán a las calles para defender sus derechos y exigir respuestas a sus demandas.

Entre sus principales peticiones se encuentran la destitución del actual dirigente sindical, un incremento salarial mayor al ofrecido, mejores condiciones laborales y medidas concretas para resolver el desabasto de medicamentos y material médico.

Empleados activos y jubilados del IMSS convocaron a una marcha nacional para el 14 de octubre, con el objetivo de visibilizar sus inconformidades / Redes Sociales

Rechazan represalias contra los manifestantes

Los trabajadores también expresaron su preocupación ante posibles sanciones por participar en las protestas. Rafael Soto, enfermero de cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, advirtió que el movimiento responderá ante cualquier despido, sanción o detención de sus integrantes.

El personal inconforme sostiene que sus exigencias no se limitan a la renovación de la dirigencia sindical, sino que también buscan mejorar las condiciones en las que desempeñan sus labores y garantizar los recursos necesarios para atender a los derechohabientes.