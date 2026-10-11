Exigen mejores salarios, contratación de personal y suministro de medicamentos; el IMSS programó una nueva reunión para el mismo día de la movilización

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una marcha nacional pacífica para el miércoles 14 de octubre, con la que exigirán un incremento salarial, mejores condiciones laborales, contratación de personal y abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. La movilización fue anunciada este sábado durante una concentración frente a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, luego de que los inconformes realizaran una asamblea para definir sus próximas acciones.

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¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran un aumento salarial, la mejora de las condiciones laborales y la contratación de más personal para atender las necesidades de los servicios de salud. También solicitan el abastecimiento suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico. A estas exigencias se suma la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El anuncio de la marcha ocurre después de que las negociaciones con las autoridades institucionales no alcanzaran un acuerdo que atendiera las demandas de los manifestantes.

Empleados del IMSS exigen mejores condiciones laborales y aumento salarial. / Especial

Protestas del IMSS provocaron afectaciones viales

Las movilizaciones de los trabajadores se intensificaron el jueves y viernes. Durante el último día, se realizaron cierres en calles y avenidas cercanas a centros de salud, lo que provocó afectaciones a la circulación. Ante este escenario, los trabajadores acordaron organizar una movilización nacional para continuar con sus exigencias la próxima semana.

IMSS y sindicato acuerdan nueva reunión para el 14 de octubre

Como resultado del encuentro, se acordó realizar una nueva reunión el miércoles 14 de octubre para definir el incremento salarial de los trabajadores del IMSS. Sin embargo, el instituto señaló que los manifestantes expresaron su rechazo al aumento de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.