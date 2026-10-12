¿Te imaginas cantar Dulce soledad en pleno Zócalo de la Ciudad de México sin gastar en boletos? Esa es una de las posibilidades que ha despertado interés entre los fans de Enjambre, luego de que comenzara a circular información sobre el Vitae Fest 2026, un supuesto festival que también incluiría a Mau y Ricky, Banda Los Recoditos y Alexander Acha.
¡Siempre sí! Tecate Comuna 2026 regresa al Foro Cholula tras polémica por cambio de sede
La fecha que aparece en las plataformas de conciertos es el domingo 8 de noviembre de 2026, con el Zócalo capitalino como sede. Sin embargo, hay un detalle importante antes de hacer planes: aunque Enjambre incluye la presentación en la información de su gira, todavía es necesario corroborar los detalles generales del festival y las condiciones de acceso.
¿Cuándo sería el Vitae Fest 2026 y a qué hora comenzaría?
De acuerdo con la información que circula en plataformas musicales y en el cartel difundido en redes sociales, el festival tendría lugar el 8 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la CDMX. Tanto el horario como los detalles logísticos deben verificarse antes de organizar una visita.
El anuncio ha llamado la atención porque el Zócalo es uno de los escenarios más emblemáticos para los conciertos multitudinarios de la capital. Una presentación de estas características permitiría reunir a seguidores de distintas generaciones y géneros musicales en un mismo espacio, aunque aún falta conocer la programación definitiva y los horarios individuales de cada artista.
¿Qué artistas estarían en el cartel del Vitae Fest 2026?
El cartel difundido incluye cuatro nombres que podrían llevar propuestas muy distintas al mismo escenario. Esta es la alineación que aparece en la información disponible, sin que ello signifique que todos los participantes hayan confirmado oficialmente su asistencia.
Enjambre: la banda mexicana de rock alternativo cuenta con temas como Dulce soledad, Visita y Manía cardíaca. Su posible presentación es uno de los principales atractivos para quienes disfrutan del rock en español.
Mau y Ricky: los hermanos venezolanos aportarían el pop latino y los sonidos urbanos que han marcado parte de su trayectoria musical.
Banda Los Recoditos: la agrupación sinaloense sumaría el ritmo de la banda y la música regional mexicana.
Alexander Acha: el cantante y compositor mexicano completaría la propuesta con su repertorio pop.