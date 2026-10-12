¿Enjambre GRATIS en el Zócalo? Esto se sabe del Vitae Fest 2026 y su cartel

Enjambre aparece entre los artistas anunciados para el posible Vitae Fest 2026 en la CDMX/Especial

El rock de Enjambre, el pop de Mau y Ricky y la música de Los Recoditos podrían reunirse en el Centro Histórico. Esto se sabe sobre la fecha, los artistas y el posible acceso gratuito

¿Te imaginas cantar Dulce soledad en pleno Zócalo de la Ciudad de México sin gastar en boletos? Esa es una de las posibilidades que ha despertado interés entre los fans de Enjambre, luego de que comenzara a circular información sobre el Vitae Fest 2026, un supuesto festival que también incluiría a Mau y Ricky, Banda Los Recoditos y Alexander Acha.

La fecha que aparece en las plataformas de conciertos es el domingo 8 de noviembre de 2026, con el Zócalo capitalino como sede. Sin embargo, hay un detalle importante antes de hacer planes: aunque Enjambre incluye la presentación en la información de su gira, todavía es necesario corroborar los detalles generales del festival y las condiciones de acceso.

El cartel difundido en redes sociales señala al Zócalo como sede del festival./Especial

¿Cuándo sería el Vitae Fest 2026 y a qué hora comenzaría?

De acuerdo con la información que circula en plataformas musicales y en el cartel difundido en redes sociales, el festival tendría lugar el 8 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la CDMX. Tanto el horario como los detalles logísticos deben verificarse antes de organizar una visita.

El anuncio ha llamado la atención porque el Zócalo es uno de los escenarios más emblemáticos para los conciertos multitudinarios de la capital. Una presentación de estas características permitiría reunir a seguidores de distintas generaciones y géneros musicales en un mismo espacio, aunque aún falta conocer la programación definitiva y los horarios individuales de cada artista.

La fecha anunciada para el Vitae Fest 2026 es el 8 de noviembre, aunque aún deben confirmarse los detalles del evento./Especial

¿Qué artistas estarían en el cartel del Vitae Fest 2026?