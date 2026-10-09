Tecate Comuna 2026 regresará al Foro Cholula tras las quejas por el cambio de sede. / @tecatecomuna

Tras anunciar su traslado a Amozoc, el festival dio marcha atrás y confirmó que volverá a su recinto habitual. Conoce qué pasará con las entradas y cuándo será el evento

El Tecate Comuna 2026 regresará al Foro Cholula, luego de que el anuncio de cambiar su sede al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, provocara inconformidad entre los asistentes que ya habían comprado sus boletos y organizado sus viajes para acudir al festival. La organización confirmó que el encuentro musical se realizará nuevamente en su ubicación original, tras alcanzar acuerdos para garantizar las condiciones necesarias de producción, logística y operación.

El evento mantiene su fecha del sábado 28 de noviembre de 2026. Además, los organizadores informaron que los boletos adquiridos continúan siendo válidos y no es necesario realizar trámites adicionales.

¿Por qué el Tecate Comuna 2026 cambió nuevamente de sede?

El pasado 1 de octubre, los organizadores anunciaron que el festival dejaría el Foro Cholula para trasladarse al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, ubicado en el municipio de Amozoc, Puebla. La decisión generó críticas de asistentes que ya tenían reservaciones de hospedaje y planes de transporte considerando la sede original. Entre las principales preocupaciones estaban la distancia, las dificultades de traslado y los gastos adicionales que podría implicar acudir al nuevo recinto.

Ante el descontento, algunas personas comenzaron a solicitar reembolsos y buscaron orientación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Finalmente, la organización informó que, después de un proceso de diálogo y la concreción de acuerdos, fue posible asegurar las condiciones para realizar el festival nuevamente en el Foro Cholula.

¿Qué pasará con los boletos del Tecate Comuna 2026?

Las personas que compraron sus entradas para la edición de este año podrán utilizarlas, ya que la organización confirmó que los boletos mantienen su validez tras el regreso al Foro Cholula. De acuerdo con el comunicado, los asistentes no necesitan realizar ningún trámite adicional por la modificación de la sede.

La decisión representa un cambio respecto al anuncio inicial de traslado a Amozoc, que había generado dudas entre los compradores sobre las condiciones de acceso y la posibilidad de recuperar su dinero.

Los Caifanes encabezan esta gran fiesta del festival Tecate Comuna en Puebla / Especial

¿Qué artistas estarán en el Tecate Comuna 2026?

El festival mantiene el cartel previamente anunciado, con agrupaciones y solistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales. Entre los artistas incluidos en la programación se encuentran: Caifanes

The Flaming Lips

The Mars Volta

Caloncho

Camilo Séptimo

Cuarteto de Nos

División Minúscula

DLD

Little Jesus

Los Cafres

Love of Lesbian

Moenia

Porter

Bruses

Dorian

Kakkmaddafakka

La Bande-Son Imaginaire

La Bomba de Tiempo

Los Estrambóticos

Nasa Histoires

Santa Sabina

Veintiuno La organización señaló que el cartel y la experiencia del festival se mantienen sin cambios adicionales. No obstante, cualquier actualización particular sobre las presentaciones deberá consultarse en los canales oficiales del evento.

El Tecate Comuna 2026 reunirá a más de 30 artistas, entre ellos Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Babasónicos, Enjambre y José Madero / Especial

¿Cuándo y dónde será el Tecate Comuna 2026?

El festival se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Foro Cholula, en Puebla. Con el regreso al recinto original, los asistentes podrán conservar los planes de traslado y hospedaje que habían organizado antes del anuncio de la mudanza a Amozoc.

Por ahora, la principal recomendación es mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del festival para conocer cualquier información adicional sobre horarios, accesos y logística.