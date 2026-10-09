El Tecate Comuna 2026 regresará al Foro Cholula, luego de que el anuncio de cambiar su sede al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, provocara inconformidad entre los asistentes que ya habían comprado sus boletos y organizado sus viajes para acudir al festival. La organización confirmó que el encuentro musical se realizará nuevamente en su ubicación original, tras alcanzar acuerdos para garantizar las condiciones necesarias de producción, logística y operación.
Tecate Comuna 2026 revela lineup completo: checa el cartel, preventa, boletos y sede
El evento mantiene su fecha del sábado 28 de noviembre de 2026. Además, los organizadores informaron que los boletos adquiridos continúan siendo válidos y no es necesario realizar trámites adicionales.
¿Por qué el Tecate Comuna 2026 cambió nuevamente de sede?
El pasado 1 de octubre, los organizadores anunciaron que el festival dejaría el Foro Cholula para trasladarse al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, ubicado en el municipio de Amozoc, Puebla. La decisión generó críticas de asistentes que ya tenían reservaciones de hospedaje y planes de transporte considerando la sede original. Entre las principales preocupaciones estaban la distancia, las dificultades de traslado y los gastos adicionales que podría implicar acudir al nuevo recinto.
Ante el descontento, algunas personas comenzaron a solicitar reembolsos y buscaron orientación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Finalmente, la organización informó que, después de un proceso de diálogo y la concreción de acuerdos, fue posible asegurar las condiciones para realizar el festival nuevamente en el Foro Cholula.
¿Qué pasará con los boletos del Tecate Comuna 2026?
Las personas que compraron sus entradas para la edición de este año podrán utilizarlas, ya que la organización confirmó que los boletos mantienen su validez tras el regreso al Foro Cholula. De acuerdo con el comunicado, los asistentes no necesitan realizar ningún trámite adicional por la modificación de la sede.
La decisión representa un cambio respecto al anuncio inicial de traslado a Amozoc, que había generado dudas entre los compradores sobre las condiciones de acceso y la posibilidad de recuperar su dinero.
¿Qué artistas estarán en el Tecate Comuna 2026?
El festival mantiene el cartel previamente anunciado, con agrupaciones y solistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales.
Entre los artistas incluidos en la programación se encuentran:
Caifanes
The Flaming Lips
The Mars Volta
Caloncho
Camilo Séptimo
Cuarteto de Nos
División Minúscula
DLD
Little Jesus
Los Cafres
Love of Lesbian
Moenia
Porter
Bruses
Dorian
Kakkmaddafakka
La Bande-Son Imaginaire
La Bomba de Tiempo
Los Estrambóticos
Nasa Histoires
Santa Sabina
Veintiuno
La organización señaló que el cartel y la experiencia del festival se mantienen sin cambios adicionales. No obstante, cualquier actualización particular sobre las presentaciones deberá consultarse en los canales oficiales del evento.
¿Cuándo y dónde será el Tecate Comuna 2026?
El festival se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Foro Cholula, en Puebla. Con el regreso al recinto original, los asistentes podrán conservar los planes de traslado y hospedaje que habían organizado antes del anuncio de la mudanza a Amozoc.
Por ahora, la principal recomendación es mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del festival para conocer cualquier información adicional sobre horarios, accesos y logística.
Así, el Tecate Comuna 2026 revierte el cambio de sede anunciado a principios de octubre y mantiene su cita musical para finales de noviembre, con la intención de conservar las condiciones previstas para quienes ya adquirieron sus entradas.