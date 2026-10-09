DLD dará concierto GRATIS en Edomex: Todo sobre el Festival Ambaró 2026

DLD y más artistas llegarán a Atlacomulco en octubre. / @dldmexico

¿Buscas conciertos gratis en octubre? El Festival Ambaró 2026 tendrá rock, danza, teatro y exposiciones en el Estado de México. Esta es la cartelera

El Estado de México tendrá una alternativa para quienes buscan conciertos y actividades culturales sin gastar en boletos. El Festival Cultural Ambaró 2026 llegará a Atlacomulco con presentaciones de DLD, Liran’ Roll y otros artistas, además de propuestas de danza, teatro y exposiciones. El encuentro se realizará del 14 al 17 de octubre. La programación contempla distintos espacios del municipio, con actividades dirigidas a públicos interesados en la música y otras disciplinas artísticas.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos gratuitos del Festival Ambaró 2026?

Las presentaciones musicales destacadas se llevarán a cabo en Atlacomulco, Estado de México. Entre los nombres principales del cartel se encuentran DLD y Liran’ Roll, dos agrupaciones reconocidas dentro del rock mexicano.

Las fechas anunciadas para estos conciertos son: Miércoles 14 de octubre: Liran’ Roll, a las 20:00 horas.

Sábado 17 de octubre: DLD, a las 20:00 horas. La programación también contempla otras agrupaciones y proyectos musicales durante los días del festival.

¿Qué otras actividades habrá en el Festival Ambaró?

La oferta cultural no se limitará a los conciertos de rock. El Festival Ambaró busca reunir distintas expresiones artísticas, por lo que el público podrá encontrar propuestas de música, danza, teatro, literatura y artes visuales.

Entre las actividades anunciadas se encuentran: Presentaciones de danza folclórica.

Exposiciones fotográficas.

Conciertos de música clásica y rock sinfónico.

Presentaciones de mariachi.

Recitales de piano y canto.

Espectáculos de otras agrupaciones musicales. El programa incluye artistas como el pianista Juan Ramón Sandoval, la soprano Andrea Rivera y el Mariachi Luna de Plata, además de agrupaciones de rock.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival Ambaró 2026?

Los conciertos anunciados son de entrada libre, por lo que no será necesario comprar boletos para disfrutar de las presentaciones gratuitas. La sede principal de los conciertos destacados será la Plaza Cívica de Atlacomulco. No obstante, el festival contempla otros espacios del municipio, como parte de su programación cultural.

Antes de trasladarte, se recomienda consultar las publicaciones oficiales del evento para verificar los horarios, las sedes y posibles actualizaciones de la cartelera.