Elton John hace vibrar a México en su despedida de los escenarios: así fue su primer concierto

Elton John regresó a México después de 14 años para ofrecer dos conciertos de despedida en el Estadio Banorte. / Georgina Sánchez

Elton John volvió a la Ciudad de México para ofrecer el primero de sus dos conciertos de despedida en el Estadio Banorte, donde recorrió algunos de los mayores éxitos de su carrera frente al público mexicano

Elton John regresó a México este 2 de octubre de 2026 para reencontrarse con sus seguidores en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, en el primero de los dos conciertos que ofrecerá en la capital como parte de su despedida de los escenarios. El británico, de 79 años, llegó al recinto entre lluvia y complicaciones viales, pero finalmente apareció sobre el escenario para comenzar una noche marcada por sus grandes éxitos y por el vínculo que ha mantenido con el público mexicano durante más de tres décadas.

La presentación forma parte de Farewell to Mexico, una serie de dos conciertos especiales que Elton John preparó exclusivamente para sus seguidores en el país. La segunda fecha está programada para este 3 de octubre.

¿Cómo fue el concierto de Elton John en el Estadio Banorte?

Aunque la lluvia retrasó la llegada de algunos asistentes, las luces del estadio se apagaron poco después de las 20:00 horas y el público recibió al cantante británico entre gritos y aplausos.

El repertorio comenzó con “Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding” y continuó con temas como “Bennie and the Jets”, “The One”, “Tiny Dancer” y “Rocket Man”, canciones que forman parte de un setlist especial para sus presentaciones en México.

El público mexicano recibió a Elton John entre aplausos y gritos durante su regreso a la Ciudad de México. / Georgina Sánchez

Uno de los momentos destacados ocurrió con “Crocodile Rock”, tema que Elton John dedicó a sus seguidores y que provocó que buena parte del estadio acompañara la interpretación. La noche continuó con canciones como “Candle in the Wind”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Don't Let the Sun Go Down on Me” e “I'm Still Standing”.

Para el cierre, el músico regresó al escenario para interpretar “Cold Heart” en piano solo y finalmente “Your Song”, uno de los temas más representativos de su trayectoria.

El cantante británico interpretó algunos de sus mayores éxitos durante la primera fecha de “Farewell to Mexico”. / Georgina Sánchez

Elton John y su historia con México

El concierto tuvo un significado especial para el cantante, pues representa su regreso a la Ciudad de México después de 14 años de ausencia. La primera vez que Elton John se presentó en el entonces Estadio Azteca fue en noviembre de 1992, durante su gira The One Tour. Aquella presentación marcó su primer encuentro con el público mexicano en ese recinto.

Su última visita a la capital mexicana había ocurrido en 2012, cuando ofreció dos presentaciones en el Auditorio Nacional. El propio artista explicó, al anunciar sus conciertos de 2026, que la Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial para él y que la pandemia impidió que pudiera realizar su gira de despedida por Latinoamérica.