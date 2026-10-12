Los vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8 deberán respetar las restricciones del Hoy No Circula./ Pixabay

Antes de salir de casa, revisa si tu vehículo tiene permitido circular este martes. Conoce las placas, hologramas y horarios de restricción para evitar multas

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este martes 13 de octubre de 2026, es importante que revises las restricciones del programa Hoy No Circula, ya que algunos conductores deberán dejar sus vehículos en casa para evitar sanciones. La medida se aplicará en la Ciudad de México y distintas zonas del Estado de México, como parte de las acciones para disminuir las emisiones contaminantes.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y hologramas de verificación 1 y 2 tendrán prohibido circular durante el horario establecido. La restricción comenzará a las 5:00 de la mañana y concluirá a las 22:00 horas, por lo que los propietarios deberán considerar otras opciones de transporte durante ese periodo.

La disposición forma parte del esquema habitual de circulación vehicular, que establece diferentes días de descanso según el color del engomado, el último número de la placa y el holograma de verificación. Su aplicación busca reducir la cantidad de vehículos contaminantes en las calles y contribuir a mejorar la calidad del aire.

¿Qué autos no circulan el martes 13 de octubre de 2026?

Para este martes, los conductores deberán prestar especial atención a las características de su vehículo. Las restricciones contempladas en el calendario regular del Hoy No Circula son las siguientes: Engomado: rosa.

Terminación de placas: 7 y 8.

Hologramas: 1 y 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

Esto significa que los vehículos que cumplan con estas características no podrán transitar durante 17 horas en las zonas donde opera el programa. En el caso de los automóviles foráneos que no cuentan con una verificación reconocida, también existen restricciones adicionales, como la prohibición de circular de lunes a viernes entre las 5:00 y las 11:00 horas.

El Hoy No Circula del martes 13 de octubre aplicará de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas contempladas por el programa./ CAME

Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00 podrán circular normalmente, siempre que no se activen medidas extraordinarias por contingencia ambiental. También están exentos, bajo las condiciones establecidas por las autoridades, los automóviles eléctricos, determinados vehículos híbridos, unidades de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad que cuenten con la documentación correspondiente.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula y de cuánto es la multa?

El programa se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Álvaro Obregón. En el Estado de México también se aplica en municipios conurbados como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, además de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Las personas que ignoren las restricciones pueden recibir una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula puede alcanzar de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de las disposiciones aplicables. Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que representa gastos adicionales para recuperar la unidad.

En el Estado de México, las autoridades también contemplan sanciones para quienes conduzcan durante su día de descanso. La Secretaría de Seguridad estatal establece una multa de 20 UMA por circular en un día restringido, por lo que verificar las condiciones de circulación antes de salir puede evitar un gasto innecesario.

Cabe señalar que el calendario puede modificarse cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental, situación en la que se pueden aplicar medidas más estrictas, conocidas como Doble Hoy No Circula. Por ello, se recomienda consultar los avisos oficiales antes de utilizar el automóvil, especialmente si se presentan concentraciones elevadas de contaminantes.