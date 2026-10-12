La muerte de RJ Mitte a los 34 años fue reportada por el portal estadounidense TMZ, mientras las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento./ AMC

El intérprete de Walter White Jr. falleció en Texas este lunes 12 de octubre. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte

RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió este lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Texas, Estados Unidos. La noticia fue dada a conocer por el portal estadounidense TMZ, que obtuvo información de un funcionario del condado. El fallecimiento del actor ocurre cuando todavía se mantenía activo en la industria del entretenimiento y preparaba una nueva etapa en su vida personal.

Apenas unos días antes de su muerte, Mitte había vuelto a hablar públicamente sobre la producción que lo llevó a la fama. En una entrevista para The Joe Vulpis Podcast, recordó cómo consiguió el papel del hijo de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, y compartió algunas experiencias que vivió durante las grabaciones de la serie que se transmitió entre 2008 y 2013.

El actor también había tenido un reciente encuentro con Luis Moncada, quien interpretó a Marco Salamanca en Breaking Bad. Ambos aparecieron juntos y sonrientes en fotografías compartidas a principios de octubre en redes sociales, imágenes que ahora forman parte de sus últimas apariciones públicas conocidas.

¿De qué murió RJ Mitte, actor que interpretó al hijo de Walter White?

De acuerdo con el reporte difundido por TMZ, un funcionario del condado confirmó que Mitte falleció en Texas. Las primeras versiones apuntan a que el actor habría muerto por suicidio; sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación y todavía no se ha dado a conocer un informe forense definitivo que establezca oficialmente las circunstancias de su fallecimiento.

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas, Estados Unidos, este lunes 12 de octubre de 2026./ AMC

La noticia también fue confirmada por representantes del intérprete, quienes solicitaron privacidad para sus familiares y seres queridos. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre lo ocurrido ni se ha informado públicamente sobre los servicios funerarios.

En su vida personal, RJ Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde hacía varios años. La pareja anunció su compromiso en octubre de 2025, después de que el actor le propusiera matrimonio durante un evento benéfico en San Diego, California.

¿Quién era RJ Mitte y qué otras series hizo además de Breaking Bad?

Roy Frank Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, y desde pequeño vivió con parálisis cerebral, una condición que también tenía el personaje que interpretó en Breaking Bad. Su llegada a la televisión ocurrió cuando todavía era adolescente, pero fue la producción creada por Vince Gilligan la que le permitió alcanzar reconocimiento internacional.

Durante las cinco temporadas de la serie, Mitte participó en 56 episodios como Walter White Jr., también llamado Flynn, el hijo de Walter y Skyler White. Su personaje tuvo un papel importante dentro de la familia protagonista, especialmente por los conflictos que surgieron a raíz de las actividades criminales de su padre.

Al terminar Breaking Bad en 2013, el actor continuó trabajando en cine y televisión con proyectos como The Oak Room, The Recall, Switched at Birth y The Guardians of Justice (Will Save You!). Además, aprovechó su reconocimiento para promover una mayor participación de personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Fuera de los sets de grabación, RJ Mitte también fue defensor de los derechos de las personas con discapacidad y colaboró con organizaciones dedicadas a fomentar la inclusión. Su experiencia personal lo convirtió en una voz reconocida dentro de Hollywood, donde habló en distintas ocasiones sobre las dificultades que enfrentan los actores con discapacidad para conseguir oportunidades laborales.