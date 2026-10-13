El influencer mexicano quiso sorprender a una periodista estadounidense con una revelación sobre su vida, pero el comentario no provocó la reacción que esperaba y terminó haciéndose viral

Luisito Comunica protagonizó un incómodo momento durante una entrevista para la televisión estadounidense, luego de hacer una broma sobre su identidad de género que no fue bien recibida por la conductora. El creador de contenido mexicano se encontraba promocionando sus proyectos empresariales en Phoenix, Arizona, cuando decidió responder de manera inesperada a una pregunta personal, provocando desconcierto entre los presentes.

La conversación ocurrió en el programa de la periodista Yolanda García, de la cadena 12 News, quien buscaba conocer un aspecto de la vida del influencer que sus millones de seguidores desconocieran. Sin embargo, en lugar de compartir alguna experiencia personal, Luisito optó por hacer una revelación falsa que inicialmente presentó con absoluta seriedad, hasta que no pudo contener la risa.

¿Qué dijo Luisito Comunica que incomodó a la periodista?

“Nací mujer”, respondió el mexicano cuando le preguntaron qué información sobre su vida no conocía el público. Durante unos segundos mantuvo el rostro serio, lo que provocó que la entrevistadora quedara sorprendida. Poco después, el influencer comenzó a reírse y aclaró que únicamente estaba bromeando, aunque su comentario no consiguió el efecto que esperaba.

Lejos de seguirle el juego, Yolanda García le hizo notar que se trataba de un asunto “muy sensible”, dejando claro que la identidad de género no era un tema que considerara apropiado para una broma de ese tipo. La diferencia entre ambas reacciones generó un silencio incómodo que posteriormente llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

El encuentro había sido organizado para hablar de Gran Malo, la marca de tequila de Luisito Comunica, así como de su presentación pequeña conocida como Gran Malito. Aunque la entrevista completa se publicó en YouTube el 30 de septiembre de 2026, el fragmento comenzó a difundirse ampliamente hasta el domingo 11 de octubre, cuando el propio creador de contenido lo compartió con la frase “Incómodo momento”.

Luisito Comunica protagonizó un incómodo momento durante una entrevista para la cadena estadounidense 12 News./ Captura de pantalla

La reacción de Luisito Comunica provoca críticas en redes sociales

La grabación dividió las opiniones de los internautas. Algunos defendieron al influencer y aseguraron que su comentario únicamente formaba parte de su estilo de humor, mientras que otros consideraron inapropiado utilizar la identidad de género para intentar hacer reír durante una entrevista. También hubo quienes destacaron la reacción de la periodista, quien prefirió responder con seriedad ante lo que inicialmente parecía una confesión personal.