Las ofertas llegarán del 13 al 17 de noviembre, pero los negocios deberán cumplir con los precios y promociones anunciados. Conoce cómo proteger tus compras y evitar engaños

El Buen Fin 2026 está a un mes de comenzar y miles de mexicanos ya preparan sus compras para aprovechar los descuentos en ropa, electrodomésticos, celulares y otros productos. Sin embargo, antes de dejarse llevar por las promociones, es importante conocer los derechos que tienen los consumidores, especialmente cuando una tienda anuncia una oferta y al momento de pagar intenta cobrar una cantidad diferente.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda que ningún establecimiento puede modificar a su conveniencia las condiciones de una promoción que ya fue anunciada al público. Esto incluye los precios, fechas de vigencia, formas de pago y cualquier beneficio ofrecido, por lo que los compradores tienen derecho a reclamar cuando un negocio incumple con lo prometido.

Para este año, la jornada de descuentos comenzará el viernes 13 de noviembre y finalizará el martes 17, por lo que habrá cinco días para buscar promociones en comercios físicos y plataformas digitales. Se trata de la edición número 16 del Buen Fin, una campaña que busca incentivar las ventas y apoyar a los negocios establecidos, especialmente durante una temporada en la que algunas familias comienzan a recibir aguinaldos, ahorros y otras prestaciones laborales.

¿Qué puedes exigir si una tienda no respeta los descuentos del Buen Fin 2026?

Imagina que encuentras una televisión con 40% de descuento, pero al llegar a la caja te informan que la promoción ya no está disponible, a pesar de que el anuncio continúa vigente y cumples con los requisitos establecidos. En una situación como esta, el consumidor puede solicitar que se respete el precio publicado, ya que la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a los proveedores a cumplir con las ofertas que difunden.

El Buen Fin 2026 llegará a su edición número 16, con promociones en tiendas físicas y plataformas digitales./ RS

La legislación también protege a quienes ya pagaron por algún artículo y posteriormente enfrentan problemas porque el comercio se niega a entregarlo. Dependiendo del incumplimiento, el comprador puede solicitar que se respeten las condiciones acordadas, recibir un producto equivalente o pedir la devolución de su dinero, además de las compensaciones que correspondan conforme a la ley.

Por ello, guardar capturas de pantalla, fotografías de los anuncios y comprobantes de pago puede hacer la diferencia al momento de presentar una reclamación. Estos documentos ayudan a demostrar cuáles eran las condiciones ofrecidas y permiten respaldar una queja si el establecimiento se niega a solucionar el problema.

Profeco señala las prácticas que pueden afectar a los compradores

No todos los descuentos representan un ahorro real. Una de las situaciones que deben vigilar los consumidores ocurre cuando un negocio incrementa previamente el precio de un producto para después anunciar una rebaja que parece atractiva. Profeco señala que utilizar precios ficticios o información engañosa para simular descuentos puede constituir una infracción a la legislación de protección al consumidor.

También deben revisarse las condiciones de los meses sin intereses, una de las promociones más utilizadas durante el Buen Fin. Antes de pagar, es conveniente confirmar si la tarjeta bancaria participa, cuántas mensualidades se ofrecen y si existe una cantidad mínima de compra, pues estos requisitos deben informarse de manera clara.

Otro punto importante es la disponibilidad de los artículos. Los comercios deben proporcionar información suficiente sobre sus promociones, incluidas las restricciones y condiciones aplicables. Si una tienda anuncia una oferta con vigencia determinada, no puede cambiar arbitrariamente sus términos ni utilizar publicidad que provoque confusión entre los compradores.

En caso de enfrentar alguna irregularidad, los consumidores pueden buscar orientación directamente con Profeco, a través del Teléfono del Consumidor, al 55 5568 8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, o al 800 468 8722 desde el resto del país. También pueden utilizar los mecanismos de conciliación disponibles cuando el proveedor cumpla con los requisitos del servicio.