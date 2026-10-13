Evo Morales enfrenta una investigación por presuntos delitos de asesinato y tortura en Bolivia / Ig @evomoralesayma

La Fiscalía boliviana abrió una nueva investigación contra el expresidente por un operativo policial ocurrido en 2009. El caso involucra la muerte de tres hombres y denuncias de tortura

La Fiscalía de Bolivia comenzó una investigación preliminar contra el expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones, tortura y privación de la libertad, relacionados con un operativo policial realizado en 2009. La medida fue anunciada el lunes 12 de octubre y se refiere a un caso que vuelve a colocar al exmandatario en la atención política y judicial del país.

El operativo en el hotel Las Américas, ocurrido en 2009, vuelve al centro de la polémica judicial / Ig @evomoralesayma

El expediente está relacionado con la intervención policial en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, donde murieron tres hombres extranjeros. La investigación busca esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos durante el gobierno de Morales, quien estuvo al frente de Bolivia entre 2006 y 2019.

Podría interesarte Contra Tragedia en Six Flags: Un hombre muere tras caer de montaña rusa en Georgia

¿Qué sucedió en el hotel Las Américas?

Durante el operativo de abril de 2009, agentes policiales abatieron a tiros a Eduardo Rózsa Flores, de nacionalidad boliviano-croata; Michael Dwyer, de Irlanda, y Arpad Magyarosi, de nacionalidad húngaro-rumana. Otros dos hombres, Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivieron a la intervención y denunciaron haber sufrido torturas después de ser detenidos.

La Fiscalía boliviana busca esclarecer las responsabilidades por la muerte de tres hombres durante el operativo policial / Ig @evomoralesayma

En aquel momento, el gobierno de Morales sostuvo que el grupo encabezado por Rózsa Flores pretendía impulsar un movimiento separatista en la región de Santa Cruz, considerada uno de los principales centros económicos de Bolivia. Los hechos provocaron controversia y dieron lugar a cuestionamientos sobre el procedimiento policial y el trato a los detenidos.

Investigan al exvicepresidente Álvaro García Linera

El fiscal general interino, José Armando Urioste, notificó al Tribunal Supremo de Justicia sobre el inicio de la fase de recopilación de antecedentes contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera. La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por los legisladores Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio, quienes buscan que se esclarezcan las posibles responsabilidades en el caso.