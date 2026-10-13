La Fiscalía de Bolivia comenzó una investigación preliminar contra el expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones, tortura y privación de la libertad, relacionados con un operativo policial realizado en 2009. La medida fue anunciada el lunes 12 de octubre y se refiere a un caso que vuelve a colocar al exmandatario en la atención política y judicial del país.
El expediente está relacionado con la intervención policial en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, donde murieron tres hombres extranjeros. La investigación busca esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos durante el gobierno de Morales, quien estuvo al frente de Bolivia entre 2006 y 2019.
¿Qué sucedió en el hotel Las Américas?
Durante el operativo de abril de 2009, agentes policiales abatieron a tiros a Eduardo Rózsa Flores, de nacionalidad boliviano-croata; Michael Dwyer, de Irlanda, y Arpad Magyarosi, de nacionalidad húngaro-rumana. Otros dos hombres, Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivieron a la intervención y denunciaron haber sufrido torturas después de ser detenidos.
En aquel momento, el gobierno de Morales sostuvo que el grupo encabezado por Rózsa Flores pretendía impulsar un movimiento separatista en la región de Santa Cruz, considerada uno de los principales centros económicos de Bolivia. Los hechos provocaron controversia y dieron lugar a cuestionamientos sobre el procedimiento policial y el trato a los detenidos.
Investigan al exvicepresidente Álvaro García Linera
El fiscal general interino, José Armando Urioste, notificó al Tribunal Supremo de Justicia sobre el inicio de la fase de recopilación de antecedentes contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera. La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por los legisladores Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio, quienes buscan que se esclarezcan las posibles responsabilidades en el caso.
El expediente también está relacionado con denuncias que llegaron a instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ahora, la Fiscalía se encuentra en una fase preliminar de investigación, por lo que los señalamientos contra Morales y García Linera no constituyen una sentencia condenatoria. Las autoridades deberán reunir y valorar los elementos del caso para determinar los siguientes pasos judiciales.