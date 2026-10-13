Aleks Syntek pospone su gira por Europa por recomendación de su psiquiatra: ¿qué le indicó su médico?

Aleks Syntek anunció que pospondrá su gira por Europa tras recibir una recomendación médica que le impide viajar en avión temporalmente / Especial

El cantante deberá evitar los vuelos nacionales e internacionales hasta diciembre de 2026, según el dictamen médico que compartió en redes sociales, donde se menciona un trastorno psicótico no especificado.

Aleks Syntek anunció que pospondrá las presentaciones de su gira europea Total Syntek Tour, con la que planeaba celebrar 35 años de trayectoria musical. El cantante mexicano explicó que la decisión responde a una recomendación médica que, por el momento, le impide realizar viajes prolongados en avión.

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La noticia fue difundida el martes 13 de octubre mediante sus redes sociales, donde el intérprete publicó un video dirigido a sus seguidores europeos. En la misma publicación compartió un documento atribuido a su psiquiatra, Luis Solís Rojas, en el que se detallan las restricciones de viaje relacionadas con su estado de salud.

¿Qué le indicó el médico a Aleks Syntek?

En el informe médico compartido por el cantante se recomienda que evite temporalmente los viajes por vía aérea, tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con el documento, esta restricción se mantendría hasta diciembre de 2026, mientras avanza su recuperación.

El cantante compartió en redes sociales un documento médico en el que se menciona un diagnóstico de trastorno psicótico no especificado / Redes Sociales

La constancia identifica al músico por su nombre real, Raúl Alejandro, de 57 años, y señala un diagnóstico de trastorno psicótico no especificado, asociado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su undécima revisión (CIE-11), de la Organización Mundial de la Salud.

El documento también indica que la recomendación busca favorecer su recuperación y una mayor estabilidad ante los factores de estrés relacionados con su situación actual. Asimismo, establece que podrá retomar sus viajes con normalidad cuando su condición se lo permita.

¿Qué pasará con los conciertos de Aleks Syntek en Europa?

A través del video publicado en sus redes sociales, el intérprete de “Duele el amor” explicó que tendrá que modificar las fechas de sus presentaciones en Europa. Sin embargo, aclaró que se trata de un aplazamiento y no de una cancelación definitiva de la gira.

El intérprete de “Duele el amor” tenía previsto realizar el Total Syntek Tour en Europa para celebrar sus 35 años de trayectoria musical / Redes Sociales

El Total Syntek Tour forma parte de la celebración por sus 35 años de carrera musical. Por ello, el cantante pidió paciencia a sus seguidores mientras se dan a conocer las nuevas fechas de los conciertos que tenía programados en el continente europeo.

Hasta el momento del anuncio, no se habían detallado las fechas reprogramadas. Los seguidores deberán mantenerse atentos a las cuentas oficiales del artista para conocer las actualizaciones sobre el calendario de presentaciones.

De acuerdo con el informe médico difundido por Aleks Syntek, deberá evitar los vuelos nacionales e internacionales hasta diciembre de 2026 / IG: @syntekoficial

¿Aleks Syntek continuará con sus conciertos en México?

Pese a la restricción médica para viajar en avión, el cantante informó que continuará con sus presentaciones en México y en zonas cercanas. De esta manera, sus actividades musicales dentro del país podrán seguir mientras atiende las indicaciones de su especialista.

El ajuste anunciado se concentra en los compromisos que requieren desplazamientos aéreos nacionales e internacionales, por lo que el artista deberá esperar hasta que su estado de salud le permita retomar los viajes de larga duración.