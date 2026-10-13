¿Adiós a los celulares en las escuelas? Senado avanza con restricciones para estudiantes en México

El Senado aprobó regular el uso de celulares en las escuelas de México./Senado de la República

La propuesta contempla restricciones durante toda la jornada escolar en educación básica, reglas acordadas en bachillerato y uso responsable en universidades

El uso de teléfonos celulares en las escuelas de México podría tener nuevas restricciones. Este lunes 12 de octubre, las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron, con 27 votos a favor, un dictamen para reformar la Ley General de Educación y establecer reglas sobre el uso de dispositivos digitales en los distintos niveles educativos.

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La propuesta plantea medidas diferenciadas según la edad y la etapa escolar de los estudiantes. En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringiría el uso de celulares personales durante toda la jornada; en bachillerato, cada plantel definiría sus propias reglas mediante acuerdos con la comunidad educativa, mientras que en las universidades se promovería el uso responsable y seguro. Sin embargo, la aprobación en comisiones no significa que la reforma ya sea una ley vigente, pues todavía debe pasar por otras etapas del proceso legislativo.

La propuesta contempla restricciones durante toda la jornada escolar en educación básica, incluidos los recreos./istock

¿En qué escuelas se restringiría el uso de celulares?

El dictamen plantea modificar el artículo 84 de la Ley General de Educación para que las autoridades educativas federales y estatales garanticen el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales. La propuesta también señala que las medidas deberán respetar la autonomía de las instituciones de educación superior.

En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, el proyecto establece restricciones para utilizar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales durante todo el día escolar, incluidos los recreos. Su uso se permitiría con fines educativos previamente programados y bajo la orientación de los docentes. La propuesta también contempla excepciones para emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud y situaciones particulares de las comunidades escolares.

Para el bachillerato, el dictamen no establece una prohibición general, sino que busca limitar el uso de los dispositivos con fines ajenos a las actividades educativas. Cada institución deberá definir sus reglas mediante consultas, diálogo y acuerdos con estudiantes, docentes, familias y demás integrantes de la comunidad educativa. Entre las alternativas que podrían adoptar los planteles están habilitar espacios para guardar los teléfonos al comenzar las clases, permitir su uso únicamente durante los recesos o en zonas autorizadas, establecer periodos sin dispositivos durante toda la jornada o programar su utilización en días específicos. La elección dependería de los acuerdos de cada comunidad escolar.

En bachillerato, cada comunidad escolar definiría las reglas para el uso de teléfonos celulares./istock

En cuanto a las universidades, la propuesta se enfoca en fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos, conforme a las disposiciones aplicables y a los acuerdos de cada institución. De esta manera, el proyecto busca evitar una prohibición uniforme para todos los estudiantes y establecer criterios acordes con cada nivel educativo.

¿Por qué quieren regular los celulares en las escuelas?

Entre los argumentos presentados para impulsar la reforma se encuentra el posible efecto de los teléfonos en la atención y el desempeño académico. Morena, partido que presentó el dictamen, señaló que la UNESCO ha documentado que la presencia de celulares en el aula puede afectar la concentración de los estudiantes, incluso cuando los dispositivos no se utilizan activamente.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, celebró el respaldo de las comisiones y explicó que las distintas propuestas presentadas sobre el tema fueron concentradas en el dictamen aprobado. También destacó que el proyecto incorpora la alfabetización digital, mediática e informacional, además de la comprensión de la inteligencia artificial, entre los contenidos que deberán considerarse en los planes y programas de estudio.

La reforma aún debe discutirse en el pleno del Senado y después continuará su proceso Cámara de Diputados.7especial

La iniciativa se vincula con el trabajo previo de las autoridades educativas federales y estatales, que, de acuerdo con la información difundida, derivó en el Acuerdo número 09/09/26, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 22 de septiembre de 2026 y aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Asimismo, la reforma busca dar respaldo legal a una instrucción previa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la SEP para restringir, a partir de noviembre, el uso de teléfonos móviles durante el día escolar en primaria y secundaria, incluidos los recreos. No obstante, el alcance definitivo de las medidas dependerá del avance legislativo y de las disposiciones que correspondan a cada nivel educativo.

¿Cuándo entraría en vigor la restricción de celulares en las escuelas?

Aunque las comisiones del Senado aprobaron el dictamen con 27 votos a favor, la propuesta todavía debe discutirse y votarse en el pleno de la Cámara alta. Durante esa etapa podrían incorporarse modificaciones al texto, pues legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano adelantaron que presentarían propuestas de ajuste.

Entre quienes expresaron su posición durante el proceso estuvieron Carolina Viggiano, del PRI; Guadalupe Murguía, del PAN; Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano; Alberto Anaya, del PT, y los morenistas Homero Davis y Alfonso Cepeda. Pese al respaldo unánime en comisiones, Viggiano y Colosio señalaron que buscarían cambios cuando el dictamen llegara al pleno.

En universidades proponen fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales./istock

En el mismo proceso se desechó una propuesta alternativa de Alberto Anaya que planteaba prohibir directamente los celulares en las aulas. En su lugar, las comisiones optaron por el esquema diferenciado que establece restricciones en educación básica, acuerdos para bachillerato y promoción del uso responsable en las universidades.

Si el pleno del Senado aprueba el dictamen, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento previsto en el artículo 72 de la Constitución. Por ello, todavía no puede considerarse una reforma definitivamente aprobada por el Congreso.