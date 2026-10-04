Las personas con líneas terminadas en 4 tienen hasta el 15 de octubre para realizar el trámite. / iStock

Las líneas de prepago cuyo número termine en 4 tienen como fecha límite el 15 de octubre de 2026 para realizar la vinculación con los datos de su titular

El calendario para la vinculación obligatoria de líneas celulares en México continúa durante octubre y los usuarios deben revisar la terminación de su número para saber cuándo les corresponde realizar el trámite. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), durante este mes llegará el turno de las líneas de prepago que terminan en 4 y 5. La medida busca que cada número telefónico esté asociado con una persona y evitar el anonimato en el uso de líneas móviles.

¿Qué líneas celulares deben registrarse antes del 15 de octubre?

Las personas que tengan una línea de prepago cuyo número termine en 4 deberán realizar la vinculación a más tardar el 15 de octubre de 2026. El trámite se realiza directamente con la compañía telefónica y consiste en asociar la línea con los datos del titular. La CRT señala que para completar el proceso se requiere una identificación oficial vigente con CURP.

La vinculación puede hacerse en línea mediante los portales autorizados de las compañías telefónicas o de manera presencial en sus centros de atención a clientes. El procedimiento es gratuito. Las líneas con terminación 5 tendrán como fecha límite el 31 de octubre, por lo que sus usuarios todavía tendrán algunas semanas para completar el trámite.

Usuarios de telefonía celular deberán revisar la terminación de su número para conocer la fecha límite de vinculación. / Pixabay

¿Qué pasa si no registro mi línea celular?

Una vez que termine el plazo correspondiente, las compañías telefónicas tendrán hasta 72 horas para suspender temporalmente las líneas que no hayan sido vinculadas. La suspensión implica que el usuario no podrá realizar o recibir llamadas, enviar o recibir mensajes SMS ni utilizar datos móviles.

Sin embargo, no significa que se pierda el número telefónico. La persona podrá realizar la vinculación incluso después de la fecha límite y, una vez completado el proceso, la compañía restablecerá el servicio.

Durante la suspensión permanecerán disponibles las comunicaciones con números de emergencia y atención ciudadana, además de las alertas sísmicas.

¿Cuál es el calendario para registrar las líneas celulares?

La CRT estableció un calendario escalonado de acuerdo con el último dígito del número telefónico: Terminación 0: 15 de agosto de 2026.

Terminación 1: 31 de agosto de 2026.

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026.

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026.

Terminación 4: 15 de octubre de 2026.

Terminación 5: 31 de octubre de 2026.

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026. Aunque existe una fecha específica para cada terminación, los usuarios pueden vincular su línea antes de que llegue el plazo que les corresponde.