Harfuch confirma captura de seis personas y decomiso de 1.2 toneladas de cocaína en Oaxaca

Omar García Harfuch informó sobre el decomiso de más de 1.2 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Oaxaca / @OHarfuch

Un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos permitió interceptar una embarcación en el océano Pacífico, donde fueron localizados 46 bultos con presunta droga.

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante un operativo marítimo frente a las costas de Oaxaca. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de la intervención, realizada en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

El funcionario dio a conocer el decomiso el lunes 12 de octubre de 2026, mediante una publicación en sus redes sociales, donde destacó la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el tráfico de drogas por vía marítima.

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¿Dónde decomisaron más de una tonelada de cocaína?

De acuerdo con información de la Marina, la operación se llevó a cabo en aguas del océano Pacífico, aproximadamente a 366 millas náuticas, equivalentes a unos 677 kilómetros, al sur de Huatulco, Oaxaca. La embarcación fue detectada durante labores de patrullaje y vigilancia marítima.

Elementos de la Secretaría de Marina interceptaron una embarcación en el océano Pacífico, a unos 677 kilómetros al sur de Huatulco / @OHarfuch

La embarcación fue detectada durante labores de patrullaje y vigilancia marítima. Tras localizarla, elementos de la Armada de México desplegaron unidades de superficie y aéreas para interceptarla e inspeccionar su contenido.

¿Cuánta droga aseguraron y cuántas personas fueron detenidas?

Durante la inspección, las autoridades localizaron 46 bultos que contenían alrededor de mil 268 kilogramos de presunta cocaína. En la embarcación viajaban seis personas, quienes fueron detenidas durante la intervención.

Durante el operativo marítimo, las autoridades localizaron 46 bultos con aproximadamente mil 268 kilogramos de presunta cocaína / @OHarfuch

Según la información difundida sobre el operativo, cinco de los detenidos son de nacionalidad extranjera. Los involucrados fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

¿Qué pasará con los detenidos y la cocaína decomisada?

Tanto los detenidos como el cargamento asegurado fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, específicamente a la Vigésima Segunda Zona Naval. Posteriormente, la sustancia quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las diligencias correspondientes para determinar su peso ministerial y continuar con las investigaciones.

¿Cuánto vale la cocaína decomisada en las costas de Oaxaca?

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el aseguramiento representa una afectación económica de 289 millones 104 mil pesos para las organizaciones delictivas. La cifra corresponde al valor estimado del cargamento, no a una cantidad de dinero recuperada directamente durante el operativo.

Seis personas fueron detenidas durante la intervención; cinco de ellas serían de nacionalidad extranjera, según la información difundida sobre el operativo / @OHarfuch

Asimismo, las autoridades calcularon que la intervención evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran al mercado ilegal, como parte de las acciones para frenar la distribución de estupefacientes.

¿Cuántas toneladas de cocaína ha decomisado la Marina durante el gobierno de Sheinbaum?

García Harfuch señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.