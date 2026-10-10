Mientras tanto, reforzará la vigilancia en el penal El Castillo / Especial

El Gobierno federal construirá un nuevo centro penitenciario para atender los problemas de seguridad y sobrepoblación en la región

La violencia registrada en el penal El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, provocó una respuesta del Gobierno federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad, luego de los enfrentamientos armados que dejaron varias personas muertas, entre ellas un bebé de dos años que se encontraba de visita en las instalaciones.

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El anuncio llega después de dos episodios violentos registrados entre el jueves 8 y el viernes 9 de octubre de 2026, los cuales evidenciaron los problemas de seguridad dentro de la prisión. Además de las víctimas mortales, las autoridades reportaron personas lesionadas y comenzaron investigaciones para determinar cómo ingresaron armas de fuego al centro penitenciario, así como las circunstancias que permitieron que ocurrieran los enfrentamientos.

La violencia registrada en el penal El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, provocó una respuesta del Gobierno federal / Especial

¿Qué anunció Omar García Harfuch sobre el nuevo penal de Sinaloa?

A través de un mensaje público, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la construcción del nuevo centro penitenciario se realizará con recursos federales, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura carcelaria y atender los problemas de sobrepoblación que enfrentan las prisiones de Sinaloa.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa”, escribió García Harfuch.

El funcionario aseguró que las nuevas instalaciones contarán con condiciones que permitan mejorar la vigilancia y el funcionamiento del sistema penitenciario. De acuerdo con su anuncio, el proyecto contempla un centro “moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario”.

La construcción de esta nueva cárcel se plantea como una medida de mediano y largo plazo, debido a que todavía deben definirse aspectos relacionados con el presupuesto, los procedimientos administrativos y el desarrollo de las obras. Por ahora, no existe una fecha oficial para el inicio de la construcción ni para la entrada en operación del inmueble.

Omar García Harfuch anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad / Especial

¿Dónde construirán el nuevo centro penitenciario de Sinaloa?

Aunque Omar García Harfuch confirmó la construcción del penal, la ubicación exacta todavía no ha sido anunciada oficialmente. En su mensaje, el secretario agradeció a la gobernadora interina, Graciela Domínguez, por facilitar los terrenos necesarios para desarrollar el proyecto.

De acuerdo con la información difundida, previamente se había señalado a Culiacán como la ciudad donde podría construirse la nueva prisión, debido a que ya se analizaban posibles terrenos. Sin embargo, todavía falta confirmar el predio definitivo, el presupuesto que se destinará a las instalaciones y los plazos establecidos para ejecutar la obra.

La decisión de construir una nueva prisión también responde a los problemas de capacidad y control que enfrentan algunos centros penitenciarios del estado. Las autoridades buscan contar con infraestructura que permita mejorar la distribución de las personas privadas de la libertad y fortalecer las condiciones de seguridad dentro de las instalaciones.

Las nuevas instalaciones contarán con condiciones que permitan el funcionamiento del sistema penitenciario / Especial

¿Qué pasó en el penal El Castillo de Mazatlán?

Los hechos que provocaron el anuncio comenzaron el jueves 8 de octubre, cuando se registró un enfrentamiento armado dentro del penal El Castillo, en Mazatlán. De acuerdo con los reportes proporcionados, nueve internos y un menor de dos años perdieron la vida, mientras que otras 16 personas privadas de la libertad resultaron lesionadas.

Entre las víctimas se encontraba un bebé que había acudido al centro penitenciario durante una visita familiar, circunstancia que incrementó la preocupación por las condiciones de seguridad dentro del inmueble y por los riesgos a los que pueden estar expuestas las personas que ingresan para visitar a sus familiares.

Durante el enfrentamiento se utilizaron armas de fuego, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de seguridad estatales y federales para recuperar el control del centro penitenciario. Sin embargo, la violencia continuó y el viernes 9 de octubre se reportó otro enfrentamiento en el que murieron dos internos más, menos de un día después del primer episodio.

¿Cómo ingresaron armas de fuego al penal de Mazatlán?

Una de las principales preguntas que dejaron los enfrentamientos está relacionada con la presencia de armas dentro del centro penitenciario, debido a que los controles de acceso deberían impedir el ingreso de objetos que representen un riesgo para internos, trabajadores y visitantes.

Hasta la información disponible en los reportes proporcionados, las autoridades no habían explicado cuál fue la falla de seguridad que permitió la entrada de las armas ni habían determinado públicamente si existió participación de funcionarios penitenciarios en su ingreso.

La Fiscalía de Sinaloa mantiene investigaciones para esclarecer el origen de los enfrentamientos y establecer responsabilidades. Entre los puntos que deberán revisarse se encuentran las condiciones de vigilancia, los mecanismos de revisión y las posibles irregularidades que facilitaron la presencia de armamento dentro del penal.

Guardia Nacional reforzará vigilancia en el penal de Mazatlán

Mientras se desarrolla el proyecto de construcción de la nueva cárcel, el Gobierno federal implementará medidas inmediatas para reforzar la seguridad en El Castillo. Entre ellas se encuentra el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC.

El objetivo es fortalecer las labores de vigilancia y control dentro de las instalaciones, particularmente después de que se registraran dos enfrentamientos mortales en menos de 24 horas. La presencia de fuerzas federales también busca respaldar las acciones de las autoridades estatales para prevenir nuevos episodios de violencia.

La intervención se produce en medio de cuestionamientos sobre las condiciones del sistema penitenciario de Sinaloa, donde durante los últimos meses se han registrado distintos incidentes que han dejado víctimas mortales y han evidenciado problemas de seguridad.

Penal El Castillo ya tenía antecedentes de violencia y problemas de seguridad

Los enfrentamientos de octubre no representan los primeros hechos violentos registrados en centros penitenciarios de Sinaloa durante 2026. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, el 24 de septiembre murieron otros dos internos en el penal El Castillo, mientras que el 31 de mayo siete personas privadas de la libertad fueron asesinadas en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán.

A estos antecedentes se suma un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) correspondiente a 2025, en el cual El Castillo recibió una calificación de 5.25 sobre 10. La evaluación identificó problemas relacionados con la insuficiencia de custodios, la presencia de actividades ilícitas y deficiencias en los mecanismos para prevenir incidentes violentos.