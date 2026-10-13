La exparticipante era recordada por sus constantes muestras de emoción durante su estancia en Big Brother./ RS

La famosa concursante participó en el reality en 2007 y se convirtió en uno de sus rostros más recordados

El mundo de los reality shows está de luto tras confirmarse la muerte de una exparticipante de Big Brother Estados Unidos a los 46 años de edad. La noticia se dio a conocer el lunes 12 de octubre de 2026, aunque su fallecimiento ocurrió tres días antes, el viernes 9 de octubre, en Las Vegas, Nevada, donde residía.

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Se trata de Amber Siyavus, quien alcanzó popularidad en 2007 al formar parte de la octava temporada del programa transmitido por CBS. Su fallecimiento fue reportado por el portal estadounidense TMZ, que obtuvo información de los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Clark, dependencia encargada de investigar las circunstancias de su muerte.

¿De qué murió la exparticipante de Big Brother?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de muerte de Amber Siyavus. Sin embargo, algunos reportes señalaron que la exconcursante había recibido tratamiento en una clínica de rehabilitación debido a problemas relacionados con el consumo de heroína. Esta información provocó especulaciones sobre una posible sobredosis, aunque no existe confirmación oficial que vincule su fallecimiento con el consumo de drogas.

La exconcursante alcanzó popularidad en 2007, durante la octava temporada de Big Brother Estados Unidos./ RS

La vida personal de la estrella de televisión también estuvo marcada por una tragedia familiar. En 2018, su hija Lexi Tomcavage falleció a los 18 años en Ohio, en un caso investigado como un aparente suicidio. La joven era una figura importante en la vida de Amber, quien durante su participación en el reality hablaba frecuentemente sobre su papel como madre.

Amber Siyavus y su participación en Big Brother Estados Unidos

Antes de aparecer en televisión, Amber trabajaba como mesera de cocteles en Las Vegas, pero su ingreso a Big Brother cambió su vida. Durante la competencia destacó por mostrar abiertamente sus emociones, especialmente en los momentos de tensión, lo que provocó que algunos espectadores comenzaran a llamarla “Whamber”, un sobrenombre relacionado con sus constantes episodios de llanto frente a las cámaras.

A lo largo del programa logró establecer una relación cercana con Jameka Cameron y Dustin Erikstrup, con quienes compartió estrategias para mantenerse en la casa. Aunque nunca ganó las competencias de Jefa de la Casa ni el Poder del Veto, consiguió avanzar hasta convertirse en integrante del jurado y terminó en el séptimo lugar de la octava temporada, cuyo ganador fue Dick Donato.