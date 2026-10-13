El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, confirmó el Vaticano. / AP

El pontífice fue sometido a una operación en Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho; el procedimiento concluyó sin complicaciones

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, luego de que los estudios realizados durante una intervención quirúrgica confirmaran la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, informó el Vaticano este martes 13 de octubre de 2026.

El pontífice, de 71 años, fue operado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video. De acuerdo con el parte médico difundido por la Santa Sede, la cirugía concluyó satisfactoriamente y no se registraron complicaciones.

¿Qué informó el Vaticano sobre la salud del papa León XIV?

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar fue confirmado mediante un examen histológico realizado durante la operación, después de que las pruebas preoperatorias ya apuntaran a esa posibilidad.

Según el reporte médico, el procedimiento duró aproximadamente 90 minutos, aunque el papa permaneció cerca de tres horas en el quirófano. Tras la intervención, despertó con normalidad y regresó a su habitación después de un breve periodo de observación.

¿Cuánto tiempo permanecerá hospitalizado el papa?

Tras la intervención, se prevé que León XIV permanezca hospitalizado alrededor de una semana para recuperarse. Además, sus actividades públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, de acuerdo con los reportes difundidos sobre su estado de salud.

El diagnóstico confirmado corresponde a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares. Por el momento, la información médica divulgada se centra en el resultado de la cirugía y la recuperación del pontífice.