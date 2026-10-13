Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán dos descansos de cuatro días seguidos, además de otro puente antes de que termine noviembre. Conoce las fechas oficiales

Los alumnos de educación básica en México podrán disfrutar de dos megapuentes de cuatro días consecutivos entre octubre y noviembre de 2026, gracias a las suspensiones escolares establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos descansos permitirán a las familias organizar actividades y aprovechar los fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán ocho días libres repartidos en dos periodos, uno a finales de octubre y otro a mediados de noviembre. Aunque algunas fechas corresponden a celebraciones nacionales, otras están destinadas a reuniones y tareas administrativas del personal docente, por lo que los maestros deberán cumplir con sus actividades mientras los alumnos permanecen en casa.

¿Cuándo empiezan los megapuentes de la SEP en octubre y noviembre de 2026?

El primero llegará el viernes 30 de octubre, fecha en la que se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante esta jornada, los profesores y directivos se reúnen para analizar el desempeño académico y planear estrategias para sus escuelas. Al coincidir con el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre, el descanso se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, cuando tampoco habrá actividades escolares por la conmemoración del Día de Muertos.

Con esta combinación, los estudiantes permanecerán cuatro días seguidos sin acudir a clases, desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, y regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre. Sin embargo, este no será el único periodo de descanso prolongado, pues el calendario contempla otra suspensión apenas unos días después.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán ocho días sin clases repartidos en dos periodos de descanso./ RS

El segundo megapuente comenzará el viernes 13 de noviembre, cuando los docentes realizarán el registro de calificaciones correspondiente al ciclo escolar. A esta fecha se sumarán el sábado 14 y domingo 15, mientras que el lunes 16 de noviembre las escuelas permanecerán sin actividades por el aniversario de la Revolución Mexicana, celebración que oficialmente se conmemora el 20 de noviembre, pero cuyo descanso se recorre al tercer lunes del mes.

De esta manera, los alumnos acumularán otros cuatro días sin clases y deberán presentarse nuevamente en sus escuelas el martes 17 de noviembre. Ambos megapuentes están contemplados para los planteles públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional que siguen el calendario federal de la SEP, aunque las autoridades educativas locales pueden autorizar ajustes conforme a la normativa aplicable.

SEP 2026: Habrá otro puente antes de las vacaciones de diciembre

Las buenas noticias para los estudiantes no terminan ahí, ya que el viernes 27 de noviembre tampoco tendrán clases debido a otra sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Al juntarse con el sábado 28 y domingo 29, se formará un nuevo fin de semana largo, esta vez de tres días consecutivos, antes de comenzar diciembre.

Después llegará uno de los periodos más esperados por las familias: las vacaciones de invierno, programadas del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.