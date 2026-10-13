Selma Blair fue detenida tras un altercado durante un vuelo de Los Ángeles a Nueva York / @selmablair

La actriz fue detenida en Nueva York tras un altercado durante un vuelo de Los Ángeles. Dos integrantes de la tripulación reportaron lesiones y el caso ya es investigado por autoridades federales

La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por sus papeles en Legalmente rubia y Juegos sexuales, fue detenida el domingo 11 de octubre de 2026, luego de protagonizar un presunto altercado a bordo de un avión de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles a Nueva York. La policía intervino cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK).

El representante de la actriz aseguró que sufrió una emergencia médica durante el vuelo / @selmablair

De acuerdo con los reportes de medios estadounidenses, Blair habría golpeado a una sobrecargo y mordido a otra integrante de la tripulación. Las autoridades confirmaron que dos trabajadores reportaron lesiones y que uno de ellos fue trasladado a un hospital para recibir una evaluación médica. El FBI investiga lo ocurrido durante el vuelo.

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¿Qué pasó durante el vuelo de Selma Blair?

La actriz de Legalmente rubia recibió atención médica tras aterrizar en el aeropuerto JFK / @selmablair

Tras el aterrizaje, agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey acudieron a la aeronave y detuvieron a Blair, quien fue trasladada a un hospital para una evaluación. Posteriormente, también fue señalada por presuntamente agredir a un policía y a una enfermera durante su atención médica, hechos por los que enfrentó cargos estatales separados.

Vinculan reaccion de Blair con una emergencia