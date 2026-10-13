La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por sus papeles en Legalmente rubia y Juegos sexuales, fue detenida el domingo 11 de octubre de 2026, luego de protagonizar un presunto altercado a bordo de un avión de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles a Nueva York. La policía intervino cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK).
De acuerdo con los reportes de medios estadounidenses, Blair habría golpeado a una sobrecargo y mordido a otra integrante de la tripulación. Las autoridades confirmaron que dos trabajadores reportaron lesiones y que uno de ellos fue trasladado a un hospital para recibir una evaluación médica. El FBI investiga lo ocurrido durante el vuelo.
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¿Qué pasó durante el vuelo de Selma Blair?
Tras el aterrizaje, agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey acudieron a la aeronave y detuvieron a Blair, quien fue trasladada a un hospital para una evaluación. Posteriormente, también fue señalada por presuntamente agredir a un policía y a una enfermera durante su atención médica, hechos por los que enfrentó cargos estatales separados.
Vinculan reaccion de Blair con una emergencia
Un representante de Blair aseguró que la intérprete sufrió una emergencia médica que habría provocado su comportamiento y afirmó que recibió atención tras aterrizar, además de encontrarse estable. Por su parte, Delta Air Lines reiteró que mantiene una política de tolerancia cero ante conductas violentas o ilegales que pongan en riesgo a pasajeros y tripulantes. El FBI mantiene abierta la investigación sobre el incidente ocurrido a bordo del avión.