El presidente dio marcha atrás luego de las críticas de políticos, organizaciones y líderes religiosos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Pentágono no transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, expsiquiatra del Ejército estadounidense condenado por el ataque ocurrido en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009, que dejó 13 personas muertas y 32 heridas. La decisión representa un cambio de postura del gobierno después de que la propuesta de mostrar públicamente la ejecución provocara una fuerte controversia tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La transmisión había sido planteada como una medida para mostrar las consecuencias de cometer actos de terrorismo y, según sus promotores, desalentar ataques similares. Sin embargo, la iniciativa recibió críticas de legisladores republicanos y demócratas, organizaciones defensoras de derechos humanos e integrantes de la Iglesia católica, quienes cuestionaron que el cumplimiento de una sentencia de muerte pudiera convertirse en un espectáculo público. Ante el rechazo, Trump decidió cancelar únicamente la difusión de las imágenes, mientras que el procedimiento permanece programado para diciembre.

Donald Trump anunció que el Pentágono no transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan / Especial

¿Por qué Trump canceló la transmisión de la ejecución de Nidal Malik Hasan?

A través de sus redes sociales, Donald Trump explicó que inicialmente consideraba que mostrar la ejecución podía funcionar como una advertencia contra el terrorismo, pero reconoció que numerosas personas se oponían a presenciar la muerte de Hasan mediante una transmisión en directo.

“Podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan”, escribió el mandatario.

Pese a defender esa postura, Trump reconoció que la difusión de las imágenes podía resultar perturbadora para una parte importante de la población, incluso entre quienes respaldan que se cumpla la sentencia.

“Muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por streaming ni por ningún otro medio visual”, agregó Trump al explicar el cambio de postura.

La decisión llega después de varios días de debate sobre los límites de la exposición pública de una ejecución. Mientras algunos integrantes del gobierno consideraban que transmitir el procedimiento podía tener un efecto disuasorio, sus críticos advertían que la difusión de imágenes de violencia extrema podía alimentar discursos radicales, convertirse en material propagandístico o afectar la dignidad de las víctimas y sus familiares.

El expsiquiatra del Ejército estadounidense fue condenado por el ataque que dejó 13 personas muertas y 32 heridas / Especial

¿Quién propuso transmitir en vivo el fusilamiento?

La controversia comenzó a principios de octubre, cuando el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que la ejecución de Nidal Malik Hasan sería pública. Posteriormente, el Pentágono confirmó que existían planes para transmitir el procedimiento en directo, una decisión que habría marcado un precedente extraordinario dentro del sistema de justicia militar estadounidense.

El anuncio provocó cuestionamientos inmediatos entre legisladores de ambos partidos, quienes expresaron preocupación por las consecuencias de difundir una ejecución mediante plataformas digitales. Una de las advertencias fue que las imágenes podrían terminar circulando fuera de su contexto original y ser utilizadas por organizaciones extremistas para promover nuevos actos de violencia.

La presión política aumentó cuando figuras cercanas a Trump también manifestaron sus reservas. Entre ellas estuvo Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, quien expresó preocupación por el posible uso propagandístico de la transmisión. La oposición a la propuesta dejó de ser únicamente una discusión entre adversarios políticos y comenzó a incluir voces dentro del propio Partido Republicano.

La transmisión ya no se realizará por los reclamos de políticos, sociedad y líderes religiosos / Especial

Iglesia católica condenó la propuesta de transmitir la ejecución

La discusión también llegó al ámbito religioso. El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, expresó su rechazo a la iniciativa y cuestionó que el gobierno pretendiera convertir una ejecución en un acontecimiento de difusión pública.

El religioso calificó la propuesta como una “promoción bárbara de una cultura de la muerte” y pidió reconsiderarla. Su postura se enmarca en la oposición de la Iglesia católica a la pena capital, una posición que ha mantenido independientemente de la gravedad de los delitos cometidos por las personas condenadas.

Las críticas no se limitaron a organizaciones religiosas. Legisladores, defensores de derechos humanos y especialistas en justicia penal advirtieron que una transmisión de este tipo podía tener consecuencias más allá del caso particular de Hasan, especialmente por el precedente que sentaría para futuras ejecuciones militares.

¿Cuándo será ejecutado Nidal Malik Hasan?

Aunque Donald Trump canceló la transmisión en vivo, no suspendió la ejecución. De acuerdo con el calendario anunciado oficialmente por el Ejército de Estados Unidos, Nidal Malik Hasan tiene programado el cumplimiento de su sentencia para el 3 de diciembre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de Estados Unidos, en Fort Hood, Texas.

La orden fue emitida por el secretario interino del Ejército, Adam Telle, después de que Trump aprobara la sentencia de muerte el 2 de octubre. La decisión presidencial se produjo tras el proceso de revisión de la condena dentro del sistema de justicia militar estadounidense.

Según lo informado por el mandatario, los familiares directos de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona si así lo desean, aunque el procedimiento no será transmitido por internet ni difundido públicamente mediante imágenes en vivo.

¿Quién es Nidal Malik Hasan y qué ocurrió en Fort Hood?

Nidal Malik Hasan es un exmayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que fue condenado por el ataque armado perpetrado el 5 de noviembre de 2009 dentro de la base militar de Fort Hood, ubicada en Texas. Durante el tiroteo murieron 13 personas y otras 32 resultaron heridas, en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense.

En agosto de 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato, imponiéndole posteriormente la pena de muerte. El caso atravesó un extenso proceso judicial y de apelaciones antes de que la administración de Trump autorizara fijar una fecha para cumplir la sentencia.