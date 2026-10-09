Estados Unidos prepara un fusilamiento que marcará un precedente en su justicia militar. El responsable de una masacre en Texas será ejecutado el 3 de diciembre

Estados Unidos transmitirá en vivo por internet el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en una base militar de Texas. La ejecución está programada para el 3 de diciembre de 2026, luego de que el presidente Donald Trump autorizara el cumplimiento de la sentencia. El anuncio fue confirmado este jueves 8 de octubre por funcionarios del Pentágono, quienes adelantaron que próximamente se darán a conocer más detalles sobre la transmisión.

La decisión ha llamado la atención porque las ejecuciones militares no son frecuentes en Estados Unidos y mucho menos se realizan frente a una audiencia por internet. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, adelantó durante una entrevista con Real America's Voice News que buscarán que "la gente pueda verlo, de que sea público". Sus declaraciones fueron realizadas a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, donde también fue cuestionado sobre posibles peticiones finales de Hasan, a lo que respondió: "No me importa", antes de reiterar que el procedimiento se llevará a cabo en diciembre.

¿Cuándo será el fusilamiento de Nidal Hasan y dónde podrá verse en vivo?

El jueves 3 de diciembre, a las 13:00 horas del centro de Estados Unidos, es la fecha y hora establecidas para ejecutar al exmilitar mediante un pelotón de fusilamiento en Fort Hood, Texas, la misma instalación donde cometió el ataque en 2009. Aunque el Pentágono confirmó que el procedimiento será transmitido en directo, todavía no ha informado qué plataforma utilizará ni cómo podrá acceder el público a las imágenes. La fecha podría modificarse si se presenta algún recurso legal que suspenda temporalmente la ejecución.

El caso se remonta al 5 de noviembre de 2009, cuando Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra y mayor del Ejército estadounidense, abrió fuego contra militares y otras personas dentro de Fort Hood, una base ubicada cerca de Killeen, Texas. El tiroteo dejó 13 muertos y 32 heridos, por lo que el responsable enfrentó un juicio militar que concluyó en agosto de 2013, cuando fue declarado culpable y sentenciado a muerte por los delitos cometidos.

Estados Unidos transmitirá en vivo el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmilitar condenado por asesinar a 13 personas en Texas./ AP

Donald Trump autorizó la ejecución del responsable de la masacre de Fort Hood

Después de varios años de procesos judiciales, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar la condena de Hasan el 31 de marzo de 2025, lo que permitió avanzar con los procedimientos correspondientes. Posteriormente, el 2 de octubre de 2026, Donald Trump aprobó formalmente la ejecución y, cuatro días después, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, ordenó que la sentencia se cumpliera mediante fusilamiento. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó públicamente la autorización presidencial.

La ejecución también marcaría un acontecimiento poco común dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que no aplican una sentencia de muerte desde 1961, mientras que el último fusilamiento militar se realizó en 1945. Por ahora, el Departamento de Defensa continúa con los preparativos y deberá informar cómo se realizará la transmisión anunciada, mientras la defensa de Hasan conserva la posibilidad de presentar recursos legales que podrían modificar la fecha establecida.