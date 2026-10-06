El presidente de EU aplazó el impuesto federal que normalmente se cobra por este combustible / Magnific

El país no está incluido en el beneficio fiscal, aunque podría recibir efectos indirectos por su relación energética y comercial con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una medida extraordinaria para tratar de reducir el golpe que representa el elevado precio del diésel para transportistas, agricultores y otros sectores de la economía estadounidense. El mandatario firmó una orden que permitirá temporalmente utilizar en carretera el llamado “diésel rojo” o diésel teñido, combustible que normalmente está reservado para maquinaria agrícola, industrial y otros vehículos que operan fuera de las carreteras.

La decisión no implica que el gobierno estadounidense haya fijado un nuevo precio obligatorio para el combustible. En realidad, la Casa Blanca busca reducir parte del costo mediante un alivio fiscal temporal, al permitir el uso carretero de este diésel y aplazar el impuesto federal especial de 24.4 centavos de dólar por galón durante el resto de 2026, sin intereses ni penalizaciones. La administración también buscará que los estados adopten medidas similares.

Trump firmó una orden que permitirá temporalmente utilizar en carretera el llamado “diésel rojo” / Magnific

¿Qué ordenó Donald Trump sobre el precio del diésel?

Durante un acto en Nebraska, Trump presentó la medida como una forma de llevar alivio inmediato a los sectores que dependen diariamente del combustible para trasladar mercancías y operar maquinaria.

“Este decreto también reducirá los costos de todos los productos, incluidos los alimentos”, declaró Trump tras firmar el documento.

El denominado diésel rojo es esencialmente el mismo combustible utilizado por los vehículos que circulan en carretera, pero recibe un colorante para identificar que está destinado a determinados usos fuera de carretera y, por ello, tiene un tratamiento fiscal diferente.

Trump incluso hizo referencia a este combustible durante el anuncio:

“Durante muchos años, los vehículos agrícolas, la maquinaria de construcción y otros vehículos todoterreno han utilizado lo que se conoce como diésel teñido de rojo. ¿Saben qué es eso? No sé qué diablos es, pero sea lo que sea, se supone que es muy bueno”, dijo Trump, antes de añadir que es “exactamente igual al diésel normal”.

Para un camionero estadounidense podría significar una ahorro de decenas de dólares / Magnific

¿Por qué Trump tomó esta medida?

El anuncio ocurre después de un fuerte incremento en los precios internacionales de los combustibles y de problemas relacionados con la capacidad mundial de refinación, situación que ha ejercido presión particularmente sobre el diésel.

De acuerdo con la información presentada por la Casa Blanca, las presiones sobre el mercado están vinculadas, entre otros factores, con conflictos internacionales y con una oferta limitada de refinación. La administración considera que permitir temporalmente un mayor acceso al diésel teñido puede ofrecer alivio mientras persisten estas condiciones.

Para un camionero estadounidense que consume cientos de galones en cada carga, incluso una reducción de algunos centavos por galón puede traducirse en decenas de dólares de ahorro. La Casa Blanca estima que, cuando los estados acompañen la medida federal, el beneficio podría superar los 100 dólares por carga de combustible en algunos casos.

México no se vería directamente beneficiado por la baja de precio en el diésel en EU / Magnific

¿La medida de Trump hará que baje el diésel en México?

Aquí aparece la principal duda para los consumidores mexicanos. La respuesta inmediata es que no necesariamente.

La orden firmada por Donald Trump tiene aplicación dentro de Estados Unidos y modifica temporalmente el tratamiento fiscal del combustible utilizado en ese país. México no queda exento de sus propios impuestos ni cambia automáticamente la manera en que se determina el precio del diésel en las estaciones mexicanas.

Sin embargo, existe un posible efecto indirecto. México y Estados Unidos mantienen un mercado energético estrechamente conectado, particularmente en productos refinados. Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) muestran que durante julio de 2026 hubo un flujo neto de aproximadamente 199 mil barriles diarios de destilados desde Estados Unidos hacia México.

Esto significa que los cambios en la disponibilidad, costos y precios mayoristas del combustible estadounidense pueden terminar teniendo repercusiones en el mercado mexicano, aunque el impacto dependerá de muchos otros factores y no puede traducirse automáticamente en una reducción equivalente en las gasolineras de México.

¿Podría ayudar a los transportistas mexicanos?

El posible beneficio tampoco sería directo. Un transportista que carga combustible en México no obtiene la exención fiscal estadounidense simplemente por la orden de Trump.

No obstante, si las medidas contribuyen a aliviar las presiones en el mercado estadounidense, aumentan la disponibilidad de producto o reducen determinados costos mayoristas, podría existir eventualmente un efecto favorable sobre los combustibles que llegan al mercado mexicano.

También hay otra dimensión importante: el comercio entre México y Estados Unidos depende ampliamente del transporte terrestre. Si las empresas estadounidenses de transporte reducen parcialmente sus costos de combustible, existe la posibilidad de que disminuya parte de la presión sobre los costos logísticos de mercancías que cruzan la frontera.

¿Cuánto cuesta actualmente el diésel en México?

Mientras Estados Unidos aplica esta medida extraordinaria, México mantiene su propia estrategia para contener los precios.

En agosto, el Gobierno federal y representantes del sector gasolinero renovaron por otros seis meses la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, con el objetivo de mantener este último en un valor menor a 27 pesos por litro en las estaciones adheridas. En las franjas fronterizas se contempla un precio todavía menor por la aplicación de una tasa del IVA de 8%.

La Profeco ha venido monitoreando el cumplimiento del acuerdo. En julio, por ejemplo, informó que 8 mil 603 estaciones, equivalentes al 84% del sector considerado, se habían adherido al acuerdo voluntario, mientras el precio nacional de referencia permanecía debajo de 27 pesos por litro.