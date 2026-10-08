El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur suspendió las actividades después de que sus torniquetes y otros equipos de acceso resultaron dañados

Los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM se quedaron sin clases y, por el momento, no existe una fecha definida para regresar a las aulas. Las autoridades del plantel anunciaron la suspensión de actividades a partir de este jueves 8 de octubre de 2026, luego de que se registraran daños en los torniquetes y otros equipos utilizados para controlar el ingreso a las instalaciones.

Podría interesarte Contra VIDEO: Guardia de CCH Vallejo agrede a estudiante en muletas y la avienta al piso

De acuerdo con la información difundida por el propio Colegio, la decisión fue tomada debido a que actualmente no existen las condiciones necesarias para garantizar un acceso seguro al plantel. Los equipos tendrán que ser revisados antes de que puedan restablecerse las actividades, por lo que la comunidad universitaria deberá mantenerse pendiente de los canales oficiales para conocer cuándo será posible regresar.

Los estudiantes del CCH Plantel Sur de la UNAM se quedaron sin clases yno existe una fecha para regresar a las aulas / Especial

¿Por qué suspendieron las clases en CCH Sur?

El CCH Sur informó mediante sus redes sociales que los torniquetes utilizados para controlar el acceso de estudiantes y trabajadores presentan afectaciones, situación que inicialmente llevó a implementar medidas alternativas para permitir la entrada a las instalaciones.

En un primer momento se indicó que los integrantes de la comunidad podrían ingresar por calle Llanura, siempre y cuando presentaran una credencial vigente o una tira de materias sellada. Sin embargo, posteriormente se determinó que las condiciones existentes no permitían garantizar la seguridad y se anunció la suspensión de clases.

“Se informa que, debido a que no se puede garantizar el acceso seguro al plantel por la afectación a los torniquetes, se suspenden clases“, dice el comunicado.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando para restablecer el sistema de acceso lo antes posible, pero hasta ahora no se ha establecido públicamente una fecha exacta para la reanudación de las actividades académicas.

Se registraron daños en los torniquetes y otros equipos utilizados para controlar el ingreso a las instalaciones / Especial

¿Qué pasó con los torniquetes del CCH Sur?

La directora general del Colegio de Ciencias y Humanidades, María Patricia García Pavón, explicó que los equipos de acceso fueron vandalizados y señaló que detrás de los daños estuvieron “personas encapuchadas”.

Las afectaciones no se limitarían a los propios torniquetes. Según la directora, también resultaron dañadas las cámaras de reconocimiento facial y las cortinas de seguridad utilizadas para proteger la zona de entrada.

“En ese sentido, no podemos garantizar la seguridad de nuestra comunidad escolar. No están en condiciones. Entonces, se ha tomado la decisión de suspender actividades para que la empresa revise los torniquetes y pueda reactivarlos”, aclaró en un encuentro con medios de comunicación.

Será la empresa responsable de los equipos la encargada de realizar una valoración para conocer la magnitud de las afectaciones y determinar cuánto tiempo será necesario para repararlas. Hasta que concluya esa revisión tampoco será posible establecer con precisión cuándo podrán regresar los alumnos.

Autoridades del plantel afirman no existen las condiciones para garantizar un acceso seguro al plantel / Especial

Protestas por presunto acoso antecedieron al cierre del plantel

La suspensión ocurre en medio de movilizaciones protagonizadas por estudiantes del CCH Sur, quienes han exigido acciones ante denuncias de presunto acoso y violencia sexual dentro del plantel.

De acuerdo con los alumnos inconformes, una de sus principales demandas es la destitución de un profesor señalado por presunto acoso sexual contra una estudiante de quinto semestre, además de acciones respecto a otros docentes que también habrían sido señalados por hostigamiento.

Los jóvenes tenían contemplada una segunda asamblea durante este jueves, pero personal de vigilancia comenzó a desalojar las instalaciones ante la posibilidad de que un grupo intentara tomar el plantel e iniciar un paro.

Tras el cierre de las instalaciones, estudiantes inconformes anunciaron una movilización hacia la Dirección General del CCH, ubicada en Insurgentes Sur, cerca de Rectoría de la UNAM, para continuar con sus exigencias.

Alumnos rechazan haber vandalizado los accesos

Los daños registrados en los accesos también se convirtieron en otro punto de controversia. Durante la tarde previa se reportaron afectaciones en las cortinas utilizadas para proteger los torniquetes y posteriormente se informó sobre daños en otros componentes del sistema.

Sin embargo, estudiantes rechazaron ser responsables de los destrozos, mientras que la directora general atribuyó los actos a “personas encapuchadas”. Por ello, no se ha establecido con la información disponible que los daños hayan sido provocados por los alumnos que participan en las protestas.

¿Por qué hay torniquetes con reconocimiento facial en CCH Sur?

Los torniquetes fueron instalados durante 2025 como parte de las medidas para fortalecer la seguridad dentro del plantel y restringir el ingreso de personas ajenas a la comunidad.

María Patricia García Pavón señaló que la implementación de estos equipos se realizó a petición de la propia comunidad escolar y de madres y padres de familia, mediante un documento firmado en diciembre de 2025.

De acuerdo con la directora general, desde que se implementó el sistema de control se ha reducido la entrada de personas externas y se ha fortalecido la seguridad dentro de las instalaciones.

En medio de las actuales movilizaciones, algunos de los estudiantes también han planteado como una de sus demandas retirar los torniquetes que utilizan reconocimiento facial, agregando un nuevo punto al conflicto que atraviesa el plantel.

¿Cuándo regresarán a clases los alumnos de CCH Sur?

Hasta el momento no existe una fecha oficial para la reanudación de clases. La decisión dependerá principalmente de la valoración que realice la empresa encargada de los torniquetes y del tiempo requerido para restablecer las condiciones de acceso.