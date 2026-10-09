El sexo de reconciliación puede fortalecer la conexión momentánea, pero no sustituye la comunicación ni la resolución de los problemas de pareja. / CONTRA

Historias de consultorio sexualidad, vínculos y emociones explicadas sin juicio

Tengo 29 años y llevo casi tres años con mi novio. Nuestra relación es buena en muchos aspectos, pero desde hace algunos meses empecé a notar algo que me parece muy extraño: parece que solamente tiene ganas de tener intimidad conmigo después de que discutimos.

Al principio no le di importancia. Después de una pelea fuerte nos reconciliábamos, nos abrazábamos y terminábamos teniendo relaciones. Incluso llegué a pensar que era nuestra manera de confirmar que todo estaba bien. El problema es que comenzó a convertirse en un patrón. Podemos pasar varios días tranquilos y prácticamente no muestra interés sexual en mí. Me besa, es cariñoso y hacemos planes juntos, pero cuando intento iniciar algo más íntimo muchas veces me dice que está cansado o simplemente no sigue.

En cambio, cuando discutimos ocurre todo lo contrario. Mientras más intensa es la pelea, más parece buscarme después. Incluso en ocasiones todavía estamos molestos y él intenta acercarse físicamente como una forma de terminar la discusión.

Hace poco ocurrió algo que terminó de preocuparme. Tuvimos una semana especialmente tranquila y no tuvimos relaciones ni una sola vez. Una noche discutimos por una tontería y, apenas nos reconciliamos, volvió a buscarme. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ello. Incluso he llegado a preguntarme si necesita sentir enojo, tensión o miedo de perderme para sentir deseo sexual.

No quiero comenzar a provocar discusiones para sentir que todavía me desea, pero también me preocupa que nuestra vida íntima dependa cada vez más de esos momentos.

¿Por qué algunas personas sienten mayor deseo sexual después de una pelea? ¿La adrenalina o el enojo pueden aumentar la excitación? ¿El llamado “sexo de reconciliación” puede convertirse en una dinámica poco saludable?

Una mujer teme que su novio necesite sentir enojo o miedo a perderla para experimentar deseo sexual. / iStock

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Sí, algunas personas pueden sentir más deseo después de una pelea. Una discusión puede generar mucha activación fisiológica y emocional: tensión, enojo, miedo, alivio, sensación de distancia y después reconexión. En algunas parejas, esa intensidad puede mezclarse con la excitación sexual.

Ahora, eso no significa necesariamente que él “necesite pelear” para sentir deseo. Eso ya sería una interpretación y, para saberlo, habría que preguntárselo directamente. También puede ocurrir que el sexo después de una discusión funcione como una manera de reconectar, de recuperar cercanía o incluso de confirmar que la relación está bien.

¿Puede convertirse en una dinámica poco saludable? Sí, podría, si la pareja empieza a depender del conflicto para sentirse cerca o para recuperar el deseo. Pero tener sexo después de una discusión, por sí mismo, no significa que exista un problema. En tu caso, lo que llama la atención es el patrón que describes: dices que cuando están tranquilos prácticamente no aparece el interés sexual y después de las discusiones sí.

Entonces yo sí le preguntaría:

“¿Tú también has notado que después de discutir tienes muchas más ganas de acercarte sexualmente a mí?”

Y después tendría curiosidad por saber qué pasa para él en esos momentos.

¿Siente más deseo?

¿Necesita recuperar cercanía?

¿Le tranquiliza confirmar que están bien?

¿O nunca se había dado cuenta del patrón?

También sería interesante hablar de qué ocurre con el deseo cuando están tranquilos. Porque quizá la pregunta más interesante no sea solamente por qué tienen sexo después de discutir, sino qué necesita el erotismo entre ustedes cuando no hay conflicto.

Marilú Álvarez

Marilú Álvarez es sexóloga especializada en terapia individual y de pareja. Cuenta con formación en Análisis Existencial y Logoterapia, EFT (Emotionally Focused Therapy), EMDR para reprocesamiento del trauma y Terapia Narrativa. Su enfoque terapéutico es humanista y existencial, centrado en acompañar a las personas en procesos de autoconocimiento, crecimiento personal y fortalecimiento de sus relaciones. marilu@terapiaconsentido.com

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