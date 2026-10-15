Revelan las primeras imágenes de Laura Bozzo llegando en ambulancia a un hospital de la CDMX tras ser operada de emergencia./ Captura de pantalla

Laura Bozzo fue hospitalizada por complicaciones relacionadas con una úlcera duodenal, de acuerdo con los reportes difundidos

Laura Bozzo fue captada en camilla durante su traslado al Hospital General de México, en la Ciudad de México, luego de ser sometida a una intervención quirúrgica por complicaciones intestinales en Acapulco, Guerrero. Las primeras imágenes de la conductora peruana comenzaron a circular este jueves 15 de octubre de 2026, causando preocupación entre sus seguidores, quienes buscan conocer su estado de salud después de que surgieran versiones que aseguraban que se encontraba grave.

En las imágenes difundidas por el programa Hoy se observa la llegada de una ambulancia a las instalaciones del hospital capitalino, donde Laura Bozzo ingresó al área de urgencias a las 19:43 horas del miércoles 14 de octubre. Durante el traslado estuvo acompañada por su hija Alejandra de la Fuente, quien permaneció pendiente de la atención médica de su madre. El movimiento entre hospitales también fue confirmado públicamente por la actriz Maribel Guardia.

¿Por qué trasladaron a Laura Bozzo a un hospital de la Ciudad de México?

Los problemas de salud de la presentadora comenzaron el martes 13 de octubre, cuando presentó fuertes dolores abdominales y deshidratación que la llevaron a buscar atención médica en un hospital público de Acapulco. Tras ser valorada por especialistas, se reportaron complicaciones relacionadas con una úlcera duodenal, una lesión localizada en la primera parte del intestino delgado, por lo que fue necesario realizar una cirugía para atender el problema.

Laura Bozzo permanece bajo atención médica especializada tras ser intervenida quirúrgicamente en Acapulco, Guerrero./ Captura de pantalla Hoy

Aunque inicialmente permaneció bajo observación en Guerrero, posteriormente se tomó la decisión de llevarla a la capital del país para continuar con su tratamiento. De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, el traslado respondió a la necesidad de recibir atención especializada y mantener vigilancia durante su recuperación, sin que esto significara necesariamente un empeoramiento de su condición médica.

La aparición de las primeras fotografías y videos de Laura Bozzo siendo trasladada en ambulancia incrementó las especulaciones sobre su salud, especialmente porque anteriormente se había difundido información que aseguraba que estaba intubada. Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas por personas cercanas a la conductora, quienes explicaron que permanecía bajo supervisión médica después de la operación.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo tras su hospitalización?

Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, informó que la presentadora se encontraba estable, aunque todavía requería cuidados y valoración de especialistas. Ante las versiones sobre la gravedad de su condición, explicó: “está estable, no está grave, pero hay unos especialistas, que realmente no los hay en Acapulco, es por eso que la trajeron acá para seguirla valorando”. También aclaró que la conductora permanecía bajo sedación y negó que estuviera intubada.

Por su parte, Laura Bozzo reapareció en sus redes sociales el miércoles 14 de octubre para agradecer las muestras de cariño recibidas durante su hospitalización. En su mensaje aseguró que estaba acompañada por su familia y bajo atención médica, además de recurrir a su característico sentido del humor para tranquilizar a sus seguidores con la frase: “De esta momia no se libran”.