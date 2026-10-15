El cantante mexicano confirmó que una lesión en llas cuerdas vocales que lo llevará al quirófano en noviembre. La decisión obliga a modificar parte de su gira y cancelar definitivamente una presentación en Querétaro

Carlos Rivera será sometido a una microcirugía de las cuerdas vocales luego de presentar problemas en sus últimas fechas. El intérprete explicó que comenzó a notar una ronquera fuera de lo habitual y decidió acudir con especialistas para conocer el origen de las molestias.

La condición médica obligó a la cancelación definitiva de su concierto en el estado de Querétaro, además de la reprogramación de múltiples fechas en México y Latinoamérica, durante el cierre del 2026.

Querétaro se queda sin el concierto de Carlos Rivera / @carlosrivera

Diagnóstico médico de Carlos Rivera

Durante una transmisión en redes sociales, el cantante originario de Tlaxcala detalló las complicaciones físicas que experimentó en sus recientes presentaciones y el diagnóstico médico final.

“Tuve una lesión en mis cuerdas vocales. Esta lesión me complicó los últimos conciertos a la hora de cantar, yo no sabía por qué estaba más ronco de lo normal (…) Me fui a revisar y encontraron que tenía esta lesión en la cuerda izquierda”, explicó el cantante durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

El cantante reportó una lesión en la cuerda vocal izquierda / @carlosrivera

El equipo de especialistas que atiende al intérprete le indicó inicialmente guardar reposo total para evaluar si el tejido afectado respondía favorablemente sin necesidad de entrar a quirófano.

“Me prohibieron hablar durante las últimas dos semanas, no podía generar sonido para no lastimar y ver si de esa manera me recuperaba”, compartió sobre el tratamiento preventivo que siguió previo a la determinación quirúrgica.

¿Qué conciertos de Carlos Rivera se cancelan?

El cantante informó que la cirugía está prevista para la segunda semana de noviembre de 2026. Aunque detalló que se trata de una intervención que no considera grave ni compleja, destacó que las cuerdas vocales requieren cuidados especiales y una recuperación supervisada por profesionales.

“Lleva mucho cuidado, especialmente por ser la parte más delicada de un cuerpo humano. El tema aquí es que va a ser a mediados de noviembre y esto me imposibilita poder hacer los dos conciertos de Ecuador, Costa Rica, Monterrey y Querétaro”, señaló Rivera al explicar los cambios en su agenda.

Fechas reprogramadas en las presentaciones de Rivera