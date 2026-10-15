Carlos Rivera será sometido a una microcirugía de las cuerdas vocales luego de presentar problemas en sus últimas fechas. El intérprete explicó que comenzó a notar una ronquera fuera de lo habitual y decidió acudir con especialistas para conocer el origen de las molestias.
La condición médica obligó a la cancelación definitiva de su concierto en el estado de Querétaro, además de la reprogramación de múltiples fechas en México y Latinoamérica, durante el cierre del 2026.
Diagnóstico médico de Carlos Rivera
Durante una transmisión en redes sociales, el cantante originario de Tlaxcala detalló las complicaciones físicas que experimentó en sus recientes presentaciones y el diagnóstico médico final.
“Tuve una lesión en mis cuerdas vocales. Esta lesión me complicó los últimos conciertos a la hora de cantar, yo no sabía por qué estaba más ronco de lo normal (…) Me fui a revisar y encontraron que tenía esta lesión en la cuerda izquierda”, explicó el cantante durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.
El equipo de especialistas que atiende al intérprete le indicó inicialmente guardar reposo total para evaluar si el tejido afectado respondía favorablemente sin necesidad de entrar a quirófano.
“Me prohibieron hablar durante las últimas dos semanas, no podía generar sonido para no lastimar y ver si de esa manera me recuperaba”, compartió sobre el tratamiento preventivo que siguió previo a la determinación quirúrgica.
¿Qué conciertos de Carlos Rivera se cancelan?
El cantante informó que la cirugía está prevista para la segunda semana de noviembre de 2026. Aunque detalló que se trata de una intervención que no considera grave ni compleja, destacó que las cuerdas vocales requieren cuidados especiales y una recuperación supervisada por profesionales.
“Lleva mucho cuidado, especialmente por ser la parte más delicada de un cuerpo humano. El tema aquí es que va a ser a mediados de noviembre y esto me imposibilita poder hacer los dos conciertos de Ecuador, Costa Rica, Monterrey y Querétaro”, señaló Rivera al explicar los cambios en su agenda.
Fechas reprogramadas en las presentaciones de Rivera
Las presentaciones que estaban agendadas para el mes de noviembre en Quito, Guayaquil, San José de Costa Rica y Monterrey serán pospuestas para el primer semestre de 2027. Por su parte, la fecha en el palenque de Querétaro quedó cancelada de forma definitiva al no existir viabilidad logística para su reprogramación, por lo que el comité organizador comunicará los detalles para el reembolso de las entradas. El cantante mantendrá en pie sus compromisos del 23 de octubre en Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara.