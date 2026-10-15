El presidente de Estados Unidos destacó la elegancia y la voz de Claudia Sheinbaum durante un acto de campaña, en el que también recordó cómo impulsó el cambio de nombre del Golfo de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elogiar públicamente a Claudia Sheinbaum, a quien describió como una mujer elegante y con una voz que le resulta especialmente agradable.

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“Realmente me agrada. Una mujer elegante, con una voz hermosa. Siempre digo que tiene la voz más hermosa”, expresó el mandatario estadounidense durante un mitin político celebrado en Arizona.

Las declaraciones ocurrieron el miércoles 14 de octubre de 2026, durante un encuentro con simpatizantes previo a las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos. Mientras hablaba sobre algunas decisiones de su administración, Trump hizo una pausa para referirse a la presidenta de México y compartir cómo suelen desarrollarse sus conversaciones.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum?

El mandatario estadounidense no solo destacó la voz de Claudia Sheinbaum, también aseguró que suele expresarle personalmente ese reconocimiento cuando ambos mantienen comunicación. Según explicó, acostumbra dirigirse a ella con una frase que ahora compartió frente a sus seguidores: “Señora Presidenta, si me permite, tiene la voz más hermosa”.

Trump aseguró que Claudia Sheinbaum tiene “la voz más hermosa” durante un encuentro con simpatizantes en Estados Unidos./ AP

Durante su intervención, Trump también bromeó sobre las posibles críticas que podrían generar sus comentarios, al considerar que actualmente cualquier expresión relacionada con la apariencia o las características personales de una figura pública puede provocar controversia. En ese sentido, añadió que espera que “no sea un insulto. Ya saben, hoy en día, si uno dice algo así, se considera un gran insulto y eso supone el fin de tu carrera política”.

Los comentarios sobre la presidenta mexicana surgieron en medio de un discurso en el que Trump abordó distintas decisiones de su gobierno, entre ellas la modificación del nombre del Golfo de México dentro de Estados Unidos, un tema que ha provocado diferencias entre las administraciones de ambos países.

Trump recuerda cómo impulsó el nombre de Golfo de América

Durante el mismo encuentro, Donald Trump retomó la polémica por la denominación Golfo de América, nombre que su administración comenzó a utilizar oficialmente tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El presidente estadounidense aseguró que nunca encontró una explicación convincente para que el cuerpo de agua llevara el nombre de México, por lo que decidió impulsar una modificación.

Al relatar cómo se realizó el cambio en las plataformas digitales, Trump afirmó que se comunicó con representantes de Google Maps para solicitar que actualizaran la denominación. Según su versión, la empresa respondió favorablemente a su petición, situación que describió con la siguiente frase: “Ellos hacen lo que les digo, porque me respetan, y lo cambiaron”.

El mandatario también aseguró que el procedimiento se completó en “dos días” y sostuvo que el cuerpo de agua había conservado su nombre durante “350 años”. Ambas cifras fueron mencionadas por el propio Trump durante su discurso y corresponden a su relato sobre la decisión de modificar la denominación.

Donald Trump reveló que acostumbra elogiar la voz de Claudia Sheinbaum durante sus conversaciones./ AP