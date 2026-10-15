El esperado desfile de las ángeles se realizará el domingo 18 de octubre en Los Ángeles

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 está cada vez más cerca y promete convertirse nuevamente en uno de los acontecimientos más comentados de la industria de la moda. Después de sus ediciones anteriores en Nueva York, la famosa marca trasladará su pasarela a Los Ángeles, California, donde reunirá a reconocidas supermodelos, nuevas figuras y artistas internacionales en una noche que combinará glamour, música y espectáculos en vivo.

Podría interesarte Contra Victoria's Secret contrató a su primera modelo transgénero

La buena noticia para los seguidores mexicanos es que no será necesario pagar una suscripción para disfrutar del desfile, ya que Victoria's Secret confirmó que ofrecerá una transmisión gratuita a través de sus plataformas digitales. Además del regreso de figuras como Adriana Lima, Gigi Hadid y Candice Swanepoel, la edición contará con presentaciones musicales de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE, quienes acompañarán los diferentes momentos de la pasarela.

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 está cada vez más cerca de despegar / Especial

¿Cuándo será el Victoria's Secret Fashion Show 2026?

La edición 2026 del Victoria's Secret Fashion Show se celebrará el domingo 18 de octubre, con una producción realizada desde Los Ángeles, California. El cambio de sede representa una de las principales novedades, pues las dos ediciones anteriores tuvieron lugar en Nueva York, mientras que ahora la marca apostará por la Costa Oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con el anuncio oficial de Victoria's Secret, la transmisión principal comenzará a las 4:30 de la tarde, horario del Pacífico de Estados Unidos, equivalente a las 7:30 de la noche en la costa este. Para México, esto significa que los espectadores de la Ciudad de México y de buena parte del centro del país podrán conectarse desde las 5:30 de la tarde.

La marca también prepara contenido adicional alrededor del evento, con el objetivo de acercar al público a la experiencia de la pasarela, sus protagonistas y algunos de los momentos más importantes de la producción.

La transmisión principal comenzará a las 5:30 de la tarde en México / Especial

¿Dónde ver GRATIS el Victoria's Secret Fashion Show 2026 desde México?

Para quienes quieran disfrutar del desfile sin pagar, la opción principal será el canal oficial de Victoria's Secret en YouTube, donde la compañía transmitirá el espectáculo en directo para espectadores de diferentes países, incluido México.

Además, Victoria's Secret anunció que el evento podrá seguirse mediante sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, ampliando las posibilidades para quienes prefieren utilizar redes sociales desde sus teléfonos celulares.

Para ver la transmisión solamente será necesario ingresar a alguna de las plataformas oficiales antes de que comience el evento y buscar la emisión en vivo. De esta manera, los seguidores podrán disfrutar de las pasarelas y las presentaciones musicales desde un teléfono, computadora, tableta o pantalla compatible, siempre que cuenten con conexión a internet.

La transmisión principal será el canal oficial de Victoria's Secret en YouTube / Especial

¿A qué hora empieza el Victoria's Secret Fashion Show 2026 en México?

Aunque la transmisión se realizará de manera simultánea para todos los países, el horario cambiará dependiendo de la región de México. Para evitar confusiones, estos son los horarios correspondientes al domingo 18 de octubre:

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y zona centro: 5:30 PM.

Cancún y Quintana Roo: 6:30 PM.

Tijuana y Baja California: 4:30 PM.

La Paz y Baja California Sur: 4:30 PM.

Es importante considerar que Reynosa, Tamaulipas, tendrá el mismo horario de inicio que la Ciudad de México: 5:30 PM, mientras que Cancún se encuentra una hora adelante. Esto permitirá que los espectadores organicen su tiempo y se conecten desde el comienzo de la transmisión.

¿Qué modelos participarán en el Victoria's Secret Fashion Show 2026?

Uno de los principales atractivos será el regreso de algunas de las figuras más reconocidas de la marca, junto con modelos que han adquirido gran popularidad durante los últimos años. Adriana Lima, Candice Swanepoel y Gigi Hadid figuran entre los nombres más esperados de esta edición, mientras que Ashley Graham, Paloma Elsesser y Alex Consani representan parte de la diversidad de perfiles que Victoria's Secret ha incorporado a su pasarela.

Entre las modelos anunciadas para el desfile se encuentran: Amelia Gray

Grace Elizabeth

Precious Lee

Liu Wen

Joan Smalls

Adriana Lima

Devyn Garcia

Imaan Hammam

Anok Yai

Candice Swanepoel

Ashley Graham

Paloma Elsesser

Abby Champion

Alex Consani

Gigi Hadid

La selección reúne a modelos con una amplia trayectoria internacional y a representantes de nuevas generaciones. Además, la compañía mantiene abierta la posibilidad de incorporar otras participantes, por lo que el elenco puede ampliarse conforme se acerque la fecha del evento.

¿Quiénes cantarán en el Victoria's Secret Fashion Show 2026?

La música volverá a desempeñar un papel fundamental dentro del espectáculo. Para esta edición, Victoria's Secret confirmó un cartel integrado exclusivamente por artistas femeninas, quienes tendrán a su cargo las presentaciones que acompañarán los distintos segmentos de la pasarela.

Las artistas anunciadas son KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae, una combinación de propuestas que abarca el pop, el country y el hiphop. Sus actuaciones formarán parte de la transmisión en vivo del 18 de octubre, por lo que los espectadores podrán seguir tanto los desfiles como los números musicales desde las mismas plataformas digitales.